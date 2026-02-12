Trump reúnei a Milei y otros presidentes para enfrentar la influencia de China

Jueves, 12 de febrero de 2026





El 7 de marzo reunirá en Miami a presidentes afines, incluido Milei, para coordinar una estrategia regional ante la influencia china.





El encuentro se realizará el 7 de marzo en el hotel Doral. Según fuentes diplomáticas, ya fueron invitados Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).





Una estrategia para limitar la influencia china



La Casa Blanca busca consolidar un bloque regional que respalde su política de contención a Beijing, en especial en sectores considerados estratégicos como minerales críticos, energía, alimentos e infraestructura.



A fines de 2025, la administración republicana presentó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que actualiza la tradicional Doctrina Monroe bajo el denominado “Corolario Trump”. El enfoque prioriza América Latina y promueve limitar la participación de potencias extrarregionales.



En paralelo, el Departamento de Defensa difundió lineamientos que refuerzan la cooperación hemisférica y establecen mecanismos de disuasión ante la expansión china.





Minerales críticos y financiamiento



Uno de los ejes centrales es el control y abastecimiento de minerales críticos, insumos clave para la industria tecnológica y la seguridad internacional.



Semanas atrás, Estados Unidos encabezó en Washington una reunión global sobre estos recursos. Tras ese encuentro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron entendimientos con el Departamento de Estado para fortalecer la cooperación y atraer inversiones con respaldo estadounidense.



Además, Trump firmó una orden ejecutiva para revisar las importaciones de minerales procesados y lanzó el programa “Project Vault”, una reserva estratégica que combinará financiamiento privado por unos 1.700 millones de dólares y créditos por hasta 10.000 millones del EXIM Bank.



Los países que participen del esquema podrían acceder a condiciones preferenciales en inversiones y financiamiento.





Impacto regional y alineamientos



La cumbre de Miami también reflejará las diferencias políticas en América Latina. Mientras los mandatarios invitados mantienen una relación cercana con Washington, otros gobiernos como Brasil, Colombia y México sostienen vínculos comerciales relevantes con China.



La reunión será una señal del reposicionamiento de Estados Unidos en el hemisferio y del intento de consolidar alianzas en un escenario global marcado por la competencia entre Washington y Beijing.



De cara al 7 de marzo, no se descarta que la Casa Blanca amplíe la lista de invitados para fortalecer su estrategia regional