 
Jueves, 12 de Febrero de 2026 | Corrientes - Argentina
Trump reúnei a Milei y otros presidentes para enfrentar la influencia de China
Jueves, 12 de febrero de 2026


El 7 de marzo reunirá en Miami a presidentes afines, incluido Milei, para coordinar una estrategia regional ante la influencia china.

El encuentro se realizará el 7 de marzo en el hotel Doral. Según fuentes diplomáticas, ya fueron invitados Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras).


Una estrategia para limitar la influencia china

La Casa Blanca busca consolidar un bloque regional que respalde su política de contención a Beijing, en especial en sectores considerados estratégicos como minerales críticos, energía, alimentos e infraestructura.

A fines de 2025, la administración republicana presentó su nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que actualiza la tradicional Doctrina Monroe bajo el denominado “Corolario Trump”. El enfoque prioriza América Latina y promueve limitar la participación de potencias extrarregionales.

En paralelo, el Departamento de Defensa difundió lineamientos que refuerzan la cooperación hemisférica y establecen mecanismos de disuasión ante la expansión china.


Minerales críticos y financiamiento

Uno de los ejes centrales es el control y abastecimiento de minerales críticos, insumos clave para la industria tecnológica y la seguridad internacional.

Semanas atrás, Estados Unidos encabezó en Washington una reunión global sobre estos recursos. Tras ese encuentro, Argentina, Bolivia y Paraguay firmaron entendimientos con el Departamento de Estado para fortalecer la cooperación y atraer inversiones con respaldo estadounidense.

Además, Trump firmó una orden ejecutiva para revisar las importaciones de minerales procesados y lanzó el programa “Project Vault”, una reserva estratégica que combinará financiamiento privado por unos 1.700 millones de dólares y créditos por hasta 10.000 millones del EXIM Bank.

Los países que participen del esquema podrían acceder a condiciones preferenciales en inversiones y financiamiento.


Impacto regional y alineamientos

La cumbre de Miami también reflejará las diferencias políticas en América Latina. Mientras los mandatarios invitados mantienen una relación cercana con Washington, otros gobiernos como Brasil, Colombia y México sostienen vínculos comerciales relevantes con China.

La reunión será una señal del reposicionamiento de Estados Unidos en el hemisferio y del intento de consolidar alianzas en un escenario global marcado por la competencia entre Washington y Beijing.

De cara al 7 de marzo, no se descarta que la Casa Blanca amplíe la lista de invitados para fortalecer su estrategia regional
     
 
 

