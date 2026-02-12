Acuerdan impulsar un fuerte aumento en la producción de petróleo

Jueves, 12 de febrero de 2026

El secretario de Energía de Trump visitó Caracas y anunció una alianza energética para elevar la producción de crudo, gas y electricidad.



Estados Unidos y Venezuela avanzaron en una nueva etapa de cooperación energética tras una reunión en Caracas entre el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez. Ambas partes confirmaron una “asociación productiva a largo plazo” para incrementar la producción de petróleo, gas natural y energía eléctrica.



El funcionario norteamericano aseguró que la administración de Donald Trump impulsará un “aumento drástico” de la producción energética venezolana como parte de una estrategia para fortalecer el vínculo bilateral.



Una alianza energética estratégica



Tras el encuentro oficial, Wright afirmó que Washington busca transformar la relación con Caracas y potenciar el desarrollo del sector energético como motor económico.



Rodríguez, por su parte, sostuvo que la agenda común incluye proyectos en petróleo, gas, minería y electricidad, y destacó que equipos técnicos de ambos países ya comenzaron a trabajar en mecanismos para acelerar inversiones y operaciones.



La funcionaria remarcó que la cooperación energética entre Venezuela y Estados Unidos tiene más de un siglo de historia, aunque atravesó períodos de tensión política.



Sanciones y recuperación de la producción



Desde 2019, Estados Unidos mantenía un embargo petrolero sobre Venezuela. Sin embargo, en los últimos meses comenzó a flexibilizar restricciones mediante licencias que permiten exportación de equipos, transporte y determinadas operaciones logísticas.



En 2025, la producción venezolana alcanzó 1,2 millones de barriles diarios, todavía lejos de los niveles históricos, pero con una recuperación sostenida respecto de los mínimos registrados en 2020.



El objetivo oficial es seguir elevando esos volúmenes durante 2026. Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con unos 303.000 millones de barriles.



Inversiones y geopolítica



La agenda energética contempla un plan de reconstrucción estimado en 100.000 millones de dólares y acuerdos de suministro por 2.000 millones de dólares.



Durante la visita, Wright también mantuvo reuniones con ejecutivos de empresas como Chevron y Repsol, además de recorrer instalaciones en la Faja del Orinoco.



En paralelo, el gobierno venezolano promulgó una reforma legal que otorga mayor autonomía operativa a productores extranjeros y habilita el arbitraje internacional, un reclamo histórico de las compañías afectadas por expropiaciones en el pasado.





Nuevo escenario bilateral



El Departamento de Energía de EE.UU. calificó el acercamiento como un paso relevante dentro de una estrategia más amplia para reforzar la seguridad energética regional.



La reapertura de la misión diplomática estadounidense en Caracas marca además el restablecimiento formal de relaciones tras siete años de ruptura.



La concreción de los proyectos dependerá ahora de la estabilidad política y del cumplimiento de las nuevas garantías legales, en un contexto donde Venezuela busca aumentar su producción un 18% en 2026 y consolidar su reinserción en el mercado energético global.



