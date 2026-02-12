El campo salió a la calle y rechazó el acuerdo comercial con el Mercosur

Jueves, 12 de febrero de 2026



Agricultores y ganaderos protestaron en Madrid contra el pacto comercial y recortes de la PAC. Piden negociar y anuncian más marchas.



Miles de productores agropecuarios españoles se movilizaron en Madrid con más de 370 tractores para rechazar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur y cuestionar los recortes previstos en la Política Agrícola Común (PAC).



La protesta fue convocada por la Unión de Uniones y la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi), que estimaron una participación de unas 8.000 personas.





Reclamo contra el acuerdo comercial



Los manifestantes ingresaron a la capital española en varias columnas y se concentraron frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.



El eje principal de la protesta fue el rechazo al acuerdo UE-Mercosur, firmado el 17 de enero en Asunción. El tratado quedó momentáneamente frenado luego de que el Parlamento Europeo solicitara al Tribunal de Justicia de la UE que evalúe su compatibilidad con los tratados comunitarios.



Desde las organizaciones rurales sostienen que el pacto generará una competencia desigual, ya que —afirman— los productos importados desde América Latina no estarían sujetos a las mismas exigencias ambientales y productivas que los europeos.







Pedido de negociación y advertencias



Los dirigentes agrarios reclamaron la apertura de una “mesa de negociación” con el Gobierno de Pedro Sánchez y con la oposición.



También anticiparon que, si no hay modificaciones en el acuerdo o en la política agrícola, continuarán las movilizaciones en las próximas semanas.



Además del tratado comercial, el sector cuestiona la reducción de fondos de la PAC prevista para los próximos años, un esquema clave de subsidios para el campo europeo.







Crisis de rentabilidad y costos



Las entidades organizadoras señalaron que el agro español enfrenta un escenario complejo por el aumento de costos, los bajos precios de venta y los daños provocados por fenómenos climáticos recientes.



En ese contexto, consideran que la apertura comercial sin mayores salvaguardas podría agravar la situación del sector primario.



Las protestas del campo español no son nuevas. A fines de enero ya se habían registrado movilizaciones masivas en distintas regiones del país por los mismos reclamos.



Con el acuerdo UE-Mercosur en revisión judicial y el malestar rural en aumento, el conflicto entre el sector agropecuario y las autoridades europeas suma un nuevo capítulo y amenaza con extenderse en las próximas semanas.