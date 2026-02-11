Itatí refuerza actividades turísticas y avanza con obras pese a la crisis económica

Miércoles, 11 de febrero de 2026

El intendente Francisco Romero en diálogo con el móvil de Cadena de Radios reportó la agenda cultural para las vacaciones, la continuidad de obras públicas y los proyectos vinculados al turismo, el deporte y la infraestructura portuaria.



En el marco de la temporada invernal, el Municipio presentó una nutrida agenda de actividades culturales y recreativas, al tiempo que confirmó la continuidad de obras públicas y proyectos estratégicos para fortalecer el perfil turístico de la localidad.



Entre las propuestas destacadas para estas vacaciones se encuentran la entrega de premios del Cine de los Canales, concursos recreativos y un festival cultural organizado frente a la escuela local, iniciativas que apuntan a dinamizar el movimiento turístico y ofrecer alternativas tanto para vecinos como para visitantes.



Desde la gestión municipal manifestaron su satisfacción por la convocatoria lograda en los últimos eventos y congresos desarrollados en la ciudad, remarcando que este tipo de encuentros generan impacto positivo en la economía local.



Conocieron que el contexto actual obliga a realizar ajustes y una administración cuidadosa de los recursos. “Estamos trabajando en la reestructuración y en la elaboración del presupuesto para poder cumplir con las demandas del turismo y las necesidades de la comunidad”, señalaron.



A pesar de las dificultades, aseguraron que continúan ejecutando obras con recursos locales, entre ellas trabajos de iluminación, cordón cuneta y mejoras en distintos sectores urbanos. Además, adelantaron avances en un nuevo puerto que podría estar operativo en el corto plazo, junto con mejoras en infraestructura sanitaria y espacios públicos.



El turismo sigue siendo uno de los ejes centrales de la gestión, con proyectos como la puesta en valor de la Plaza Central y el acondicionamiento de predios destinados a actividades recreativas y culturales.



Finalmente, destacaron el trabajo articulado con el Gobierno provincial y remarcaron que la prioridad es sostener el desarrollo local, potenciar el deporte y garantizar servicios adecuados para quienes eligen la ciudad como destino turístico.



R: Gladis Lencina