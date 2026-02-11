|
|
|
|
Itatí refuerza actividades turísticas y avanza con obras pese a la crisis económica
|
Miércoles, 11 de febrero de 2026
|
El intendente Francisco Romero en diálogo con el móvil de Cadena de Radios reportó la agenda cultural para las vacaciones, la continuidad de obras públicas y los proyectos vinculados al turismo, el deporte y la infraestructura portuaria.
En el marco de la temporada invernal, el Municipio presentó una nutrida agenda de actividades culturales y recreativas, al tiempo que confirmó la continuidad de obras públicas y proyectos estratégicos para fortalecer el perfil turístico de la localidad.
Entre las propuestas destacadas para estas vacaciones se encuentran la entrega de premios del Cine de los Canales, concursos recreativos y un festival cultural organizado frente a la escuela local, iniciativas que apuntan a dinamizar el movimiento turístico y ofrecer alternativas tanto para vecinos como para visitantes.
Desde la gestión municipal manifestaron su satisfacción por la convocatoria lograda en los últimos eventos y congresos desarrollados en la ciudad, remarcando que este tipo de encuentros generan impacto positivo en la economía local.
Conocieron que el contexto actual obliga a realizar ajustes y una administración cuidadosa de los recursos. “Estamos trabajando en la reestructuración y en la elaboración del presupuesto para poder cumplir con las demandas del turismo y las necesidades de la comunidad”, señalaron.
A pesar de las dificultades, aseguraron que continúan ejecutando obras con recursos locales, entre ellas trabajos de iluminación, cordón cuneta y mejoras en distintos sectores urbanos. Además, adelantaron avances en un nuevo puerto que podría estar operativo en el corto plazo, junto con mejoras en infraestructura sanitaria y espacios públicos.
El turismo sigue siendo uno de los ejes centrales de la gestión, con proyectos como la puesta en valor de la Plaza Central y el acondicionamiento de predios destinados a actividades recreativas y culturales.
Finalmente, destacaron el trabajo articulado con el Gobierno provincial y remarcaron que la prioridad es sostener el desarrollo local, potenciar el deporte y garantizar servicios adecuados para quienes eligen la ciudad como destino turístico.
R: Gladis Lencina
|
|