El abogado Briend afirmó que “la condena fue justa y con perspectiva de género”

Miércoles, 11 de febrero de 2026

El letrado querellante remarcó que el fallo impuso penas altas a los imputados y sostuvo que durante todo el proceso se trabajó con enfoque de femicidio. Anticipó que podrían presentarse recursos aunque consideró que será difícil revertir la decisión



El abogado querellante en el caso Cecilia, doctor Briend, se refirió a la sentencia dictada por el tribunal y aseguró que el fallo “es justo” y se ajusta a lo que había sido solicitado durante el juicio oral.



En declaraciones radiales, el letrado explicó que la resolución judicial declaró culpables a los acusados y estableció penas “bastante altas”, en línea con lo pedido por la acusación. “La República, a través del Poder Judicial, dio respuesta con las condenas correspondientes”, expresó.



Briend señaló que ahora se abre la etapa recursiva, en la que las defensas podrían presentar planteos ante instancias superiores, incluso ante la Sala Segunda del Superior Tribunal. Sin embargo, sostuvo que, por la solidez de la investigación y el desarrollo del juicio, “será difícil modificar lo resuelto”.



El abogado también hizo hincapié en que durante todo el proceso se trabajó con perspectiva de género, encuadrando el hecho como femicidio. “No fue una simple manifestación. La investigación incluyó el análisis de las desigualdades estructurales y el contexto de violencia, conforme a las normas nacionales vigentes”, explicó.



En ese sentido, destacó que tanto la fiscalía como la querella sostuvieron esa línea argumental desde el inicio y que los fundamentos fueron confirmados en la sentencia.



Consultado sobre la situación de los condenados, indicó que continuarán detenidos en la provincia del Chaco, salvo que exista alguna cuestión administrativa o judicial excepcional que disponga lo contrario.



Finalmente, Briend agradeció el acompañamiento social y mediático durante el proceso y adelantó que continuará interviniendo en otras causas de relevancia en la provincia, entre ellas un próximo juicio por jurados vinculado a un homicidio ocurrido en Resistencia.



De esta manera, el caso Cecilia ingresa ahora en la etapa de revisión, aunque desde la querella confían en que la condena quedará firme.



R: Gladis Lencina