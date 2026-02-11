La NASA lanza la Crew-12 para recuperar la actividad plena

Miércoles, 11 de febrero de 2026



La misión despegará el 13 de febrero para reforzar la EEI tras una evacuación médica inédita y retomar experimentos clave en órbita.



La NASA confirmó los detalles de la misión Crew-12, que partirá hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) en un contexto excepcional. El envío de cuatro astronautas permitirá recomponer la dotación del laboratorio orbital, reducida al mínimo tras la primera evacuación médica de su historia.



El despegue del cohete Falcon 9, con la nave Crew Dragon Freedom de SpaceX, está programado para el 13 de febrero a las 7:15 (hora argentina), con destino a la estación que orbita a 400 kilómetros de la Tierra.



Quiénes integran la tripulación



La misión estará comandada por la astronauta de la NASA Jessica Meir, acompañada por el piloto Jack Hathaway. Completan la tripulación la francesa Sophie Adenot, de la Agencia Espacial Europea, y el cosmonauta ruso Andrey Fedyaev, de Roscosmos.



El equipo combina experiencia y debutantes, y permanecerá en la EEI entre ocho y nueve meses, un período más extenso que el habitual gracias a la ampliación de las certificaciones de la nave Dragon.



Por qué la Crew-12 es decisiva para la EEI



La misión fue reprogramada tras la salida anticipada de la Crew-11 en enero, cuando un problema de salud obligó a evacuar a uno de sus integrantes. Desde entonces, la estación operó con solo tres tripulantes, lo que forzó la suspensión o reducción de varios experimentos científicos.



La llegada de la Crew-12 permitirá recuperar la capacidad operativa completa, esencial para sostener investigaciones en microgravedad y tareas de mantenimiento crítico.



Ciencia y cooperación internacional en órbita



Durante su estadía, los astronautas retomarán estudios biomédicos, pruebas de materiales y observaciones de la Tierra. Las misiones prolongadas también aportan datos clave sobre los efectos de la microgravedad en huesos, músculos y el sistema inmunológico.



La integración de personal de Estados Unidos, Europa y Rusia vuelve a mostrar que la EEI sigue siendo un espacio de cooperación científica internacional, incluso en un escenario global complejo.



Un paso más hacia futuras misiones



Además de normalizar la actividad de la estación, la Crew-12 funcionará como prueba para estadías extendidas en el espacio. La experiencia será fundamental para planificar misiones de mayor duración, como los futuros viajes tripulados a la Luna y Marte.



Con este lanzamiento, la NASA busca no solo reemplazar a una tripulación evacuada, sino reforzar la continuidad de la presencia humana en órbita y avanzar en los próximos desafíos de la exploración espacial.



