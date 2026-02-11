Adultos con discapacidad y Alzheimer: una agenda que el Estado no puede postergar

Miércoles, 11 de febrero de 2026

La doctora Carolina Vandecabeye advirtió que el Estado y la sociedad aún no garantizan respuestas integrales para adultos mayores con discapacidad o patologías como Alzheimer. Reclamó políticas que aseguren autonomía, trabajo y acceso real a derechos



Durante una entrevista en Radio City (94.5 MHz), la doctora Carolina Vandecabeye puso el foco en una problemática que, según afirmó, interpela directamente al compromiso social y estatal: la situación de las personas con discapacidad que atraviesan la adultez y el envejecimiento.

Tras participar en instancias de formación en Madrid, la profesional explicó que el debate central giró en torno a una pregunta clave: qué lugar ocupa hoy en la agenda pública el acompañamiento de adultos mayores con discapacidad, especialmente cuando aparecen enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.



“Estamos frente a un eslabón muy frágil del sistema de cuidados”, señaló. En ese sentido, remarcó que muchas familias que durante décadas sostuvieron el acompañamiento hoy están agotadas o ya no pueden hacerlo, lo que deja en evidencia la falta de estructuras formales que garanticen continuidad y protección.



Vandecabeye subrayó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece el derecho a la autonomía, al trabajo y a la participación social, pero advirtió que en la práctica esos principios aún no se cumplen plenamente. “No se trata solo de cuidar, sino de garantizar oportunidades laborales que permitan acceder a una jubilación y a una vida digna”, sostuvo.



También planteó la necesidad de revisar la preparación de los sistemas de salud y de generar espacios adecuados donde las personas con discapacidad puedan tomar decisiones, participar en talleres y ejercer su derecho a elegir, incluso en contextos de deterioro cognitivo.



En relación con la realidad argentina, consideró que aún falta una política integral que aborde el envejecimiento en discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos. “El trabajo sigue siendo muy artesanal, caso por caso. Pero necesitamos respuestas estructurales”, afirmó.



Finalmente, adelantó que proyecta impulsar nuevas propuestas de actividades para adultos con discapacidad, aunque advirtió que el financiamiento es uno de los principales obstáculos. “No puede recaer exclusivamente en las familias una responsabilidad que es social y estatal”, concluyó.



R: Gladis Lencina