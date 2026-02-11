Corea del Sur mira a Corrientes como destino estratégico para futuras inversiones

Miércoles, 11 de febrero de 2026



En el marco de su visita a la provincia, el embajador de Corea del Sur en Argentina, Lee Yong Soo, dialogó con el móvil de exteriores de Cadena de Radios y manifestó el interés de su país en avanzar en una agenda de cooperación con Corrientes.



El diplomático señaló que uno de los objetivos principales es trabajar junto al Gobierno provincial para fortalecer las relaciones bilaterales y generar nuevas oportunidades de desarrollo. “Queremos promover y avanzar las relaciones entre Corea y la hermosa provincia de Corrientes”, expresó.





En materia económica, explicó que hasta el momento el mayor interés de empresas coreanas en Argentina ha estado vinculado al sector minero. Sin embargo, aseguró que existen intenciones de ampliar ese horizonte hacia áreas estratégicas como la energía, la agricultura y la ganadería.





Lee Yong Soo destacó además la riqueza natural y productiva de Corrientes. “Es una provincia muy rica y hermosa en recursos naturales, paisajes y potencial humano. Tiene mucho potencial para expandir la cooperación con Corea”, afirmó.





En ese sentido, indicó que actualmente se encuentra interiorizándose sobre las oportunidades concretas que ofrece la provincia, particularmente en el ámbito forestal y agrícola, con el objetivo de evaluar posibles inversiones y proyectos conjuntos.

Otro de los ejes que remarcó fue el intercambio cultural, al que consideró un punto clave en la relación bilateral. El embajador expresó su voluntad de impulsar mayores vínculos culturales y educativos entre Corea del Sur y Corrientes.





Finalmente, reconoció que hasta ahora no hay empresas coreanas radicadas en la provincia, aunque se mostró optimista respecto a futuras inversiones y aseguró que continuará trabajando para generar instancias de cooperación que beneficien a ambas partes.



R: Gladis Lencina