Karina Pérez Esquivel destacó el impacto de la estimulación temprana Martes, 10 de febrero de 2026 En el programa Cadena Inclusiva, remarcó los logros a nivel nacional de atletas con discapacidad y compartió una experiencia personal vinculada a la salud y la inclusión de su hijo Alejo Perez Esquivel.

Durante una entrevista en el programa Cadena Inclusiva, Karina Pérez Esquivel puso en valor el trabajo de investigación y seguimiento que se realiza en el deporte adaptado, destacando los resultados obtenidos por atletas que representan a la provincia en competencias nacionales.



En ese sentido, señaló que los medallistas continúan dejando a la provincia en lo más alto del podio en los Juegos Nacionales que se disputan cada año, entre ellos los realizados en Lima. “Defienden sus medallas año tras año y eso es muy importante para nosotros, porque demuestra el esfuerzo y la constancia”, expresó.



Pérez Esquivel también compartió una experiencia personal vinculada a la salud y al desarrollo infantil, relatando el camino recorrido desde los primeros meses de vida de un niño que nació con una parálisis general. Comentó que, tras múltiples estudios y consultas médicas, se logró descartar secuelas graves, aunque remarcó que el proceso no fue sencillo.



En ese marco, subrayó la importancia de la estimulación temprana, señalando que en su momento debieron insistir para que se recomendara este tipo de abordaje. “Si no se estimulaba a tiempo, no había posibilidades de mejora”, explicó, y agradeció que finalmente se haya impulsado ese acompañamiento, lo que permitió un desarrollo favorable.



Finalmente, Pérez Esquivel resaltó la necesidad de que el sistema de salud y los profesionales acompañen de manera integral a las familias, promoviendo la inclusión, el acceso a tratamientos adecuados y el deporte como una herramienta fundamental para el crecimiento, la superación y la calidad de vida.



Alejo Pérez Esquivel encontró en la natación algo más que un deporte







Es un espacio de libertad, disfrute y superación personal. Su historia es la de un joven con discapacidad que no se resigna, que entrena, compite y sueña con representar a su provincia y al país, y que hoy enfrenta un nuevo desafío: viajar a Buenos Aires para iniciar su preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).



“El sueño de Alejo empezó a los 12 años, cuando comenzó a competir en diferentes competencias de la provincia”, relató mamá, Karina Pérez Esquivel, quien lo acompaña de manera permanente en cada paso de su camino.



Ese primer contacto con la competencia marcó un antes y un después. “El año pasado empezó a competir en la Liga Paralímpica Argentina, se fue dando cuenta de que le gustaba competir, que tenía potencial para la natación adaptada, y ahí empezó a participar de todos los torneos que pudo”.



Ese crecimiento sostenido tuvo un reconocimiento clave en 2026, cuando Alejo fue convocado por la Secretaría de Deportes de la Nación para integrar un programa de fortalecimiento y acompañamiento a jóvenes deportistas destacados.



“Alejo fue el único convocado de la provincia de Corrientes en natación adaptada. Eso es algo muy importante, porque representa a la provincia y porque este programa tiene una mirada federal y nacional, pensando en deportistas que en el futuro puedan representar a la Argentina fuera del país”, destaca Karina.



El camino de Alejo en el agua comenzó mucho antes de las medallas y los torneos. “Empezó con hidroterapia, siempre fue con placer a las clases de natación. Le gustaba, era como un lugar único para descansar. Alejo es feliz en el agua”, relató su mamá. Con el tiempo, ese disfrute se transformó en compromiso y responsabilidad. “Durante los primeros Juegos Evita en los que participó, me dijo algo que me quedó grabado: ‘yo tengo que ocuparme y ser lo mejor porque yo ya soy un nadador profesional’”.



“Desde ese primer Evita que tuvo a los 12 años, su vida cambió”, afirma Karina sin dudar. La natación no solo fortaleció su cuerpo, sino también su autoestima y su proyecto de vida.



Alejo convive con parálisis cerebral, epilepsia refractaria y un bajo grado de autismo, pero lejos de quedarse quieto, transforma cada obstáculo en motor. “Alejo no se queda quieto, todo el tiempo está pensando qué va a hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Siempre está pensando en el otro, en armar un proyecto, en ayudar”, cuenta su mamá. Además de la natación, el joven tiene otra gran pasión: el chamamé. “Es algo que la vida le permitió: dedicarse a sus dos pasiones”.



R: Gladis Lencina Durante una entrevista en el programa Cadena Inclusiva, Karina Pérez Esquivel puso en valor el trabajo de investigación y seguimiento que se realiza en el deporte adaptado, destacando los resultados obtenidos por atletas que representan a la provincia en competencias nacionales.En ese sentido, señaló que los medallistas continúan dejando a la provincia en lo más alto del podio en los Juegos Nacionales que se disputan cada año, entre ellos los realizados en Lima. “Defienden sus medallas año tras año y eso es muy importante para nosotros, porque demuestra el esfuerzo y la constancia”, expresó.Pérez Esquivel también compartió una experiencia personal vinculada a la salud y al desarrollo infantil, relatando el camino recorrido desde los primeros meses de vida de un niño que nació con una parálisis general. Comentó que, tras múltiples estudios y consultas médicas, se logró descartar secuelas graves, aunque remarcó que el proceso no fue sencillo.En ese marco, subrayó la importancia de la estimulación temprana, señalando que en su momento debieron insistir para que se recomendara este tipo de abordaje. “Si no se estimulaba a tiempo, no había posibilidades de mejora”, explicó, y agradeció que finalmente se haya impulsado ese acompañamiento, lo que permitió un desarrollo favorable.Finalmente, Pérez Esquivel resaltó la necesidad de que el sistema de salud y los profesionales acompañen de manera integral a las familias, promoviendo la inclusión, el acceso a tratamientos adecuados y el deporte como una herramienta fundamental para el crecimiento, la superación y la calidad de vida.Es un espacio de libertad, disfrute y superación personal. Su historia es la de un joven con discapacidad que no se resigna, que entrena, compite y sueña con representar a su provincia y al país, y que hoy enfrenta un nuevo desafío: viajar a Buenos Aires para iniciar su preparación en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CENARD).“El sueño de Alejo empezó a los 12 años, cuando comenzó a competir en diferentes competencias de la provincia”, relató mamá, Karina Pérez Esquivel, quien lo acompaña de manera permanente en cada paso de su camino.Ese primer contacto con la competencia marcó un antes y un después. “El año pasado empezó a competir en la Liga Paralímpica Argentina, se fue dando cuenta de que le gustaba competir, que tenía potencial para la natación adaptada, y ahí empezó a participar de todos los torneos que pudo”.Ese crecimiento sostenido tuvo un reconocimiento clave en 2026, cuando Alejo fue convocado por la Secretaría de Deportes de la Nación para integrar un programa de fortalecimiento y acompañamiento a jóvenes deportistas destacados.“Alejo fue el único convocado de la provincia de Corrientes en natación adaptada. Eso es algo muy importante, porque representa a la provincia y porque este programa tiene una mirada federal y nacional, pensando en deportistas que en el futuro puedan representar a la Argentina fuera del país”, destaca Karina.El camino de Alejo en el agua comenzó mucho antes de las medallas y los torneos. “Empezó con hidroterapia, siempre fue con placer a las clases de natación. Le gustaba, era como un lugar único para descansar. Alejo es feliz en el agua”, relató su mamá. Con el tiempo, ese disfrute se transformó en compromiso y responsabilidad. “Durante los primeros Juegos Evita en los que participó, me dijo algo que me quedó grabado: ‘yo tengo que ocuparme y ser lo mejor porque yo ya soy un nadador profesional’”.“Desde ese primer Evita que tuvo a los 12 años, su vida cambió”, afirma Karina sin dudar. La natación no solo fortaleció su cuerpo, sino también su autoestima y su proyecto de vida.Alejo convive con parálisis cerebral, epilepsia refractaria y un bajo grado de autismo, pero lejos de quedarse quieto, transforma cada obstáculo en motor. “Alejo no se queda quieto, todo el tiempo está pensando qué va a hacer para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Siempre está pensando en el otro, en armar un proyecto, en ayudar”, cuenta su mamá. Además de la natación, el joven tiene otra gran pasión: el chamamé. “Es algo que la vida le permitió: dedicarse a sus dos pasiones”.R: Gladis Lencina



CICLO LECTIVO 2026 Inicio de clase con inscripción abierta y cursillo de adaptación

En diálogo con el Móvil de Cadena de Radios, Fabián Hamm, rector del Colegio General San Martín, confirmó que la institución se encuentra en condiciones para iniciar el ciclo lectivo, con las inscripciones en marcha y tareas de mantenimieto. La Presidencia de Milei ayudó a mejorar la economía de tu familia? 1- NO 2- SI Debate legislativo La reforma laboral del Gobierno nacional implica un retroceso en derechos históricos

La senadora provincial Celeste Ascúa cuestionó el proyecto impulsado por Javier Milei, pidió a los legisladores correntinos que no lo acompañen y advirtió sobre artículos que, según afirmó, perjudican directamente a los trabajadores. SALIDA DE LAVAGNA El Gobierno oficializó el nombramiento de Pedro Lines al frente del INDEC

El cambio en la conducción del organismo se da en medio de la polémica por la postergación del cambio de medición de la inflación.