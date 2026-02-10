Ciencia y Tecnología impulsa capacitaciones digitales en el interior provincial

Martes, 10 de febrero de 2026

El ministro Luciano Cabrera destacó el alcance de los programas formativos y adelantó nuevas acciones para reducir la brecha digital en escuelas, comunidades y organismos públicos.



El ministro de Ciencia y Tecnología, Luciano Cabrera, se refirió a las políticas que se vienen implementando para acercar herramientas tecnológicas a distintos puntos de la provincia, con especial énfasis en el interior y en sectores que históricamente tuvieron menor acceso a la capacitación digital.



En diálogo con este medio, el funcionario valoró los resultados del programa Verano Tecnológico, una iniciativa que comenzó en el Salón Verde y luego se expandió a varias localidades. Según indicó, una de las experiencias más destacadas se dio en Paso de los Libres, donde los talleres superaron ampliamente las expectativas. “Participó muchísima gente y de edades muy variadas. Hubo personas de hasta 80 años interesadas en aprender, lo cual fue muy gratificante”, señaló.



Cabrera remarcó además que las propuestas despertaron un fuerte interés en la comunidad, no solo por los contenidos brindados sino también por la posibilidad de adquirir conocimientos prácticos. En ese sentido, mencionó que en Corrientes Capital se desarrollaron charlas sobre Inteligencia Artificial y Oratoria, con una alta demanda y una respuesta muy positiva por parte de los asistentes.



De cara a las próximas actividades, el ministro adelantó que el equipo de Ciencia y Tecnología se trasladará a la localidad de El Sombrero para llevar adelante una capacitación destinada a empleados públicos. La iniciativa forma parte del proceso de modernización del Estado y busca mejorar el uso de las herramientas tecnológicas disponibles en la administración.



Finalmente, Cabrera subrayó la importancia de continuar evaluando el impacto de estas acciones y ampliar su alcance. “La idea es recorrer distintos municipios y también fortalecer la modalidad virtual, para llegar a más personas”, expresó, al tiempo que destacó la necesidad de formar al personal público para optimizar los recursos tecnológicos con los que ya cuentan los organismos.



R: Gladis Lencina