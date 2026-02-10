Búsqueda y rescate de un cuerpo con Drone, kayak, en móvil, a pie y a caballo

Martes, 10 de febrero de 2026

En un espectacular operativo en conjunto entre el Cuerpo de Bomberos de San Miguel junto a La Policía, hallaron al cuerpo sin vida de un hombre que estaba desaparecido. Héctor Tosolini detalló en Cadena de Radios la modalidad de trabajo exitoso.



En comunicación con Cadena de Radios, Héctor López Tosolini, Jefe del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Miguel, brindó detalles sobre el operativo de búsqueda que se llevó adelante para dar con el paradero de Dionicio Zaracho, un vecino de 75 años que se encontraba extraviado.



Según explicó, en la jornada de ayer participaron cinco bomberos que realizaron tareas de logística en el lugar, además de colaborar con una ambulancia auxiliar que ingresó al campo. El operativo contó también con el uso de drones, una herramienta clave para recorrer grandes extensiones con abundante vegetación.



“El uso de drones fue fundamental porque permitió agilizar los tiempos y localizar sectores a los que era imposible acceder a pie”, señaló López Tosolini, al tiempo que indicó que las imágenes aéreas facilitaron la planificación del ingreso del personal y los móviles.



El trabajo comenzó cerca de las 8 de la mañana y se extendió hasta horas de la tarde, cuando finalmente se logró dar con el hombre, poniendo fin a la angustia de la familia y de toda la comunidad. El entrevistado remarcó que el terreno presentaba grandes dificultades para el desplazamiento, especialmente en zonas de monte.



Pese al uso de tecnología, los agentes que andaban a caballo fueron los hallaron el cuerpo finalmente. Trabajaron toda la mañana, en un sector que según datos brindados por los familiares, el hombre de 75 años quien tenia problemas de salud, podría haber caminado por esa zona. Rastrillaron toda la zona en movil policial, de cuerpo de bomberos, en Kayaks, a pie, a caballo y en zonas inaccesible con Drone. Luego hicieron un descanso de 30 minutos al mediodía y volvieron a retomar a la siesta con otra zona que no había sido rastrillada y a la tarde lamentablemente encontraron al desaparecido muerto.



Por otra parte, López Tosolini se refirió a la situación climática y destacó que, si bien las temperaturas comenzaron a descender, los bomberos continúan en alerta ante posibles incendios forestales. En ese sentido, informó que se está llevando adelante una campaña de concientización para evitar quemas, dado el alto riesgo en esta época del año.



Finalmente, aseguró que el cuerpo de Bomberos de San Miguel se mantiene preparado para colaborar con la provincia de Corrientes o con otras jurisdicciones ante cualquier emergencia, y resaltó la solidaridad del pueblo en situaciones críticas como esta.



R: Gladis Lencina