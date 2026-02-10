Corrientes busca capacitar a 10 mil jóvenes en tecnología

Martes, 10 de febrero de 2026

El Gobierno provincial impulsa un acuerdo con Amazon para formar jóvenes y fortalecer la economía del conocimiento.



El Gobierno de Corrientes avanza en gestiones para firmar un convenio con Amazon que permita capacitar a 10.000 jóvenes en habilidades digitales, inteligencia artificial y economía del conocimiento, con foco en la generación de empleo calificado.



La iniciativa forma parte de una estrategia provincial orientada a diversificar la matriz productiva y potenciar el desarrollo tecnológico local.



Negociaciones en etapa avanzada



El director ejecutivo del Instituto Correntino de Economía del Conocimiento, Orlando Macció, confirmó que las conversaciones con el gigante tecnológico se encuentran en una fase avanzada.



La propuesta contempla formación gratuita, tanto virtual como presencial, y una articulación estratégica con la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) para ampliar el alcance académico y territorial del programa.



Infraestructura y exportación de servicios



Macció destacó que la red de fibra óptica de Telco es un pilar clave para pensar en la exportación de servicios tecnológicos desde Corrientes hacia otros mercados.



En ese marco, señaló la necesidad de avanzar hacia modelos productivos con mayor valor agregado y reducir la dependencia de la exportación de materias primas.



Incentivos y programa “Insertar”



En paralelo, la Provincia busca implementar el programa nacional “Insertar”, que otorga beneficios a empresas que incorporen jóvenes en áreas vinculadas a la economía del conocimiento.



El esquema prevé el financiamiento de salarios durante un año, facilitando la inserción laboral de jóvenes en proyectos tecnológicos y acompañando la modernización del sector privado.



Proyección a mediano plazo



Desde el Gobierno provincial remarcaron que este tipo de acuerdos apunta a retener talento joven, atraer inversiones y posicionar a Corrientes como un polo tecnológico regional, con impacto directo en el empleo y el crecimiento económico.