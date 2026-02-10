 
Martes, 10 de Febrero de 2026 | Corrientes - Argentina
Bomberos de Corrientes combatieron tres incendios en pocas horas
Martes, 10 de febrero de 2026
Hubo incendios de pastizales, un tablero eléctrico y una vivienda en distintos puntos de la ciudad; no se registraron heridos.

Los bomberos del Cuartel 397 de Corrientes realizaron ayer una intensa labor tras intervenir en tres incendios registrados en distintos barrios de la ciudad, todos alertados a través del sistema de emergencias 911.

Las actuaciones se concentraron en un lapso de menos de tres horas y demandaron un rápido despliegue para evitar que las llamas provocaran daños mayores.

Incendio de vivienda en General Paz

El episodio más grave ocurrió a las 13:27, en avenida General Paz al 2300, donde se produjo un incendio de estructura en una vivienda.

El fuego afectó varias habitaciones, aunque la intervención permitió controlar la situación y evitar la propagación a casas linderas.

Fuego en un tablero eléctrico

Más temprano, a las 14:30, los bomberos fueron convocados a un domicilio de Pasaje Samela 1652 por el incendio de un tablero eléctrico.

El foco ígneo fue controlado y se realizó el resguardo preventivo de la instalación, reduciendo riesgos para los ocupantes.

Pastizales en un baldío

La tercera intervención se registró a las 16:00, en la intersección de General Paz y Resoagli, donde se desató un incendio de pastizales en un terreno baldío.

El fuego fue extinguido antes de que alcanzara viviendas cercanas.

Contexto y prevención

Desde el cuartel recordaron la importancia de dar aviso inmediato al 911 ante cualquier foco de incendio y extremar cuidados, especialmente en zonas con pastizales secos y en instalaciones eléctricas.

El trabajo coordinado permitió cerrar la jornada sin personas heridas, aunque los daños materiales continúan siendo evaluados.
     
 
 

