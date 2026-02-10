Sheinbaum ratificó que México seguirá enviando ayuda a Cuba

Martes, 10 de febrero de 2026

México mantendrá el envío de asistencia a Cuba pese a las sanciones de EE.UU. a países que comercian petróleo con la isla.



La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó que su gobierno continuará enviando ayuda humanitaria a Cuba y cuestionó con dureza las sanciones impulsadas por Estados Unidos contra países que exportan petróleo a la isla.



La mandataria calificó como “muy injustas” las medidas de Washington y sostuvo que su impacto recae directamente sobre la población cubana, en un contexto de fuerte crisis energética y desabastecimiento.



Apoyo humanitario pese a las sanciones



Sheinbaum confirmó que México ya realizó un primer envío de ayuda humanitaria, principalmente alimentos, y adelantó que el apoyo continuará en los próximos días. Subrayó que se trata de una política basada en la solidaridad y la tradición diplomática mexicana.



La decisión se da en medio de nuevas disposiciones de emergencia aplicadas por el gobierno cubano, que incluyen reducción de la semana laboral, teletrabajo y racionamiento de combustibles para enfrentar la falta de energía.



Críticas a la política de Estados Unidos



La presidenta mexicana rechazó los aranceles anunciados por la Casa Blanca a países que vendan crudo a Cuba y remarcó que las sanciones económicas no deben utilizarse como herramienta de presión política.



Según expresó, aun cuando existan diferencias con el sistema de gobierno cubano, las medidas que afectan directamente a la población “no están bien” y agravan la situación social y económica de la isla.



Gestiones diplomáticas en marcha



Sheinbaum señaló que México continuará realizando gestiones diplomáticas para recuperar el envío de petróleo a Cuba y plantear su rechazo a las sanciones en distintos foros internacionales.



El posicionamiento refuerza la postura histórica de México de no intervención y cooperación regional, y marca un nuevo punto de tensión con la administración estadounidense en materia de política exterior.Mientras la crisis energética cubana se profundiza, el gobierno mexicano busca sostener su apoyo humanitario y abrir canales diplomáticos para aliviar el impacto de las sanciones, en un escenario regional cada vez más sensible.



