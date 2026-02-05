Gabriel Romero destacado entre los 24 referentes más influyentes del Arte Argentino

El gestor cultural y referente del arte regional fue incluido en un listado elaborado por el crítico Juan Bataglia, de Página/12. Además, resaltó el rol de la Facultad de Artes y la formación de gestores culturales para fortalecer las políticas culturales en la región.





El gestor cultural Gabriel Romero expresó su orgullo tras haber sido incluido en un listado nacional de los 24 referentes más influyentes del arte contemporáneo argentino, elaborado por Juan Bataglia, reconocido crítico de arte y responsable de la página cultural del diario Página/12.



En diálogo con el móvil de Cadena de Radios, Romero destacó la importancia de este reconocimiento, al señalar que se trata de una selección que reúne a figuras centrales del ámbito cultural del país, entre ellas Leonardo Costantino, creador del Museo Malba, y destacados coleccionistas y gestores del circuito artístico nacional e internacional. “Somos solo tres representantes del interior del país, lo que hace que este reconocimiento sea aún más significativo”, subrayó.



El referente cultural remarcó que esta distinción no solo representa un orgullo personal, sino también un compromiso para continuar trabajando por la difusión del arte regional. En ese sentido, recordó las acciones impulsadas desde la Facultad de Artes, orientadas a visibilizar a artistas jóvenes, promover publicaciones especializadas y generar vínculos con ferias internacionales como ArteBA, además de la incorporación de obras regionales a importantes colecciones nacionales.



Por otra parte, Romero se refirió al rol fundamental de la formación académica en la gestión cultural y destacó la apertura de inscripciones para las carreras que se dictan en la Facultad de Artes. Entre ellas mencionó Gestión Cultural, Turismo, Licenciatura en Artes Combinadas y la Licenciatura en Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia.



“El gestor cultural necesita formación, conocimiento del territorio y de la legislación. Los Estados deben incorporar profesionales capacitados para mejorar la toma de decisiones y las políticas culturales”, sostuvo, al tiempo que valoró la articulación entre la universidad y los gobiernos provinciales y municipales.



Finalmente, remarcó la alta demanda de las carreras de Turismo y de Diseño de Imagen, Sonido y Multimedia, y destacó el sistema de becas y modalidades mixtas de cursado que ofrece la Universidad Nacional del Nordeste, lo que permite ampliar el acceso a una educación pública y de calidad en la región.



R: Gladis Lencina