La Fiesta del Mango dejó una recaudación de 16 millones de pesos en Santa Ana

Miércoles, 4 de febrero de 2026

La intendente de Santa Ana, Silvana Almirón, indicó al móvil de Cadena de Radios que la primera noche asistieron 5.000 personas y en la segunda superó las 6.000. Se consolidó el evento en uno de los festivales turísticos más importantes de la región.



La intendente de Santa Ana, Silvana Almirón, dialogó con el móvil de Cadena de Radios y realizó un balance altamente positivo de la 11ª Fiesta Provincial del Mango, que se desarrolló los días 30 y 31 de enero, con una masiva concurrencia de público, fuerte impacto económico y una destacada participación de emprendedores y productores locales.



Según detalló la jefa comunal, durante la primera noche asistieron aproximadamente 5.000 personas, mientras que en la segunda jornada la convocatoria superó las 6.000, consolidando al evento como uno de los festivales turísticos más importantes de la región. En ese marco, más de 50 emprendedores locales y de localidades vecinas formaron parte de la propuesta, generando un movimiento económico significativo que alcanzó una recaudación estimada de 16 millones de pesos en ambas noches.



Almirón destacó que la fiesta permite promocionar a Santa Ana de los Guácaras como destino turístico, poniendo en valor su identidad, su producción y su gastronomía. “El turismo es una industria sin chimeneas, donde trabajan emprendedores, artesanos y el sector gastronómico”, remarcó.



El festival contó con entrada libre y gratuita, espectáculos artísticos, exposiciones de productores y artesanos, y una variada oferta gastronómica basada en el mango, que incluyó dulces, jugos y preparaciones agridulces como salsas especiales. Además, se realizó por primera vez la elección de reinas, consagrando a las soberanas 2023 de la fiesta.



La intendente también resaltó el acompañamiento del gobernador Juan Pablo López y la gran presencia de familias que disfrutaron de las dos noches del evento. “Eso es lo que buscamos: que la gente venga a compartir en familia y con amigos”, expresó.



Finalmente, Almirón invitó a vecinos y turistas a participar de los Carnavales de Santa Ana, que se llevarán a cabo los días 13 y 14 con desfiles sobre asfalto en la calle General Paz, el 15 con el show de comparsas y el 16 con la entrega de premios en el Polideportivo Municipal. Si bien los desfiles serán gratuitos, el show y la premiación tendrán una entrada mínima a beneficio de la copa.



Santa Ana, ubicada a pocos kilómetros de la capital provincial, continúa posicionándose como un punto turístico destacado por su tranquilidad, naturaleza y festividades tradicionales.



R: Gladis Lencina