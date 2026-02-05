Destacan capacitaciones al interior y llaman a participar de las elecciones educativas

Miércoles, 4 de febrero de 2026

Desde la ACDP valoraron el acceso a nuevas herramientas de formación para docentes del interior provincial y remarcaron la importancia del proceso electoral del 20 de febrero, que definirá la integración de las Juntas de Clasificación y Disciplina.



Referentes de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP) subrayaron la relevancia del acompañamiento pedagógico y la capacitación permanente como ejes centrales para fortalecer la tarea docente en toda la provincia, especialmente en localidades del interior, donde históricamente el acceso a instancias formativas fue limitado.



En ese sentido, destacaron la implementación de programas y herramientas que permiten ampliar las oportunidades de actualización profesional, y celebraron que estas propuestas lleguen a zonas que durante años reclamaron igualdad de condiciones en materia de formación docente. “El acceso a la capacitación no debe depender del lugar donde se ejerce la docencia”, señalaron.



Asimismo, valoraron la participación de docentes y estudiantes en ferias educativas como Tecnicar, espacios que promueven el desarrollo de proyectos y prototipos, fomentando el aprendizaje práctico y el fortalecimiento de la educación técnica. Según indicaron, estas instancias resultan clave para vincular el conocimiento teórico con experiencias concretas en el aula y los talleres.



Por otra parte, recordaron que el próximo 20 de febrero se llevará a cabo una nueva jornada electoral en la que docentes de toda la provincia estarán convocados a elegir a sus representantes ante las Juntas de Clasificación y Disciplina. Se trata de organismos fundamentales dentro del sistema educativo, ya que intervienen directamente en la carrera profesional y en los procesos administrativos del sector.



Desde la entidad remarcaron la importancia de la participación en estos comicios, al considerar que una representación legítima y comprometida es esencial para garantizar transparencia, equidad y defensa de los derechos docentes.



R: Gladis Lencina