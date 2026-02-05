Brigadistas abren picadas y limpian terrenos montañosos para contener el fuego

Miércoles, 4 de febrero de 2026

Un contingente del norte argentino se encuentra desplegado en la Patagonia para colaborar en el control de los incendios forestales que afectan al área protegida de Chubut. Entre ellos está Maximiliano Inga, integrante de la Brigada de Incendios.



Brigadistas provenientes del norte del país trabajan intensamente en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, donde se desarrollan tareas para contener los incendios forestales que afectan a la zona. Entre los combatientes se encuentra Maximiliano Inga, miembro de la Brigada de Incendios Forestales de Catamarca, quien forma parte del operativo desplegado en la región patagónica.



Inga señaló que esta es su segunda experiencia en incendios de gran magnitud en el sur del país, ya que el año pasado participó de un operativo similar en Bariloche. “Cada intervención suma aprendizaje. Llevo un año y medio como brigadista, aunque antes me desempeñé durante cuatro años como bombero”, comentó.



El contingente catamarqueño está integrado por diez brigadistas que viajaron desde el NOA para sumarse al trabajo conjunto. Según explicó, la labor en el terreno presenta diferencias con lo que se observa desde afuera. “El panorama cambia mucho cuando uno está dentro del operativo. No trabajamos directamente sobre el frente de fuego, sino sobre los bordes, avanzando de manera controlada por el perímetro”, detalló.



Las tareas se desarrollan de forma articulada con personal de distintas regiones del país. En el lugar también operan brigadistas del NEA, junto con medios aéreos como aviones hidrantes y helicópteros. “Es un trabajo lento y muy preciso. La meteorología juega un rol clave, sobre todo el viento, aunque las lluvias recientes ayudaron a mejorar las condiciones”, explicó.



Al tratarse de un Parque Nacional, la planificación y las decisiones estratégicas están a cargo del personal del área protegida. “Ellos coordinan todo el operativo y nosotros colaboramos según las indicaciones. Venimos a sumar esfuerzo y compromiso”, remarcó el brigadista.



En relación con el impacto del fuego sobre la fauna, Inga indicó que en el sector donde trabaja su cuadrilla no se registraron animales afectados, aunque sí se detectaron indicios en áreas de acceso más complejo.



El grupo arribó a la zona el pasado 26 de enero y permanecerá allí hasta el 10 de febrero, fecha en la que será reemplazado por otro contingente catamarqueño. El traslado se realizó por vía aérea junto a brigadistas de otras provincias del NOA, como Jujuy, Tucumán y Salta.



Las jornadas de trabajo son extensas y físicamente exigentes. “Caminamos entre cinco y diez kilómetros diarios, muchas veces en terreno montañoso, abriendo picadas y limpiando sectores para establecer líneas de contención”, describió.



Inga también destacó el acompañamiento logístico y sanitario que reciben en el campamento base. “Contamos con médicos, enfermeros y voluntarios que nos asisten permanentemente. Incluso hay quienes brindan masajes o cortes de pelo. Son gestos que ayudan mucho a sobrellevar el desgaste”, valoró.



Finalmente, el brigadista subrayó que el combate del fuego demandará tiempo y pidió comprensión a la sociedad. “Todos los que estamos acá damos lo mejor, aunque a veces el incendio se reactiva. La geografía es muy compleja y la prioridad siempre es cuidar la vida de los brigadistas”, concluyó.



R: Gladis Lencina