Nace "Cadena Inclusiva" un espacio para dialogar sobre la discapacidad

Martes, 3 de febrero de 2026

Desde esta semana, la radio suma una propuesta distinta, necesaria y profundamente humana. “Cadena Inclusiva” es el nuevo programa que se emite todos los martes y jueves de 11 a 13 horas, con la conducción de Facundo Rojas y Natalia Zanone.

El ciclo nace con un objetivo claro: hablar de discapacidad sin solemnidad ni distancia, desde la información, el intercambio, la escucha y la empatía, sin perder la sonrisa. Porque la inclusión también puede —y debe— construirse desde la cercanía, el respeto y la alegría compartida.



“Cadena Inclusiva” propone informar, interactuar y generar preguntas, entendiendo que no todas las respuestas están dadas y que cada paso se construye a nuestro propio ritmo. El programa invita a pensar la vida como una experiencia que se transita de la forma que a cada persona le toca, poniendo en valor cada condición, cada historia y cada mirada.



Lejos de los discursos rígidos o paternalistas, el espacio busca escuchar y entender juntos, compartir vivencias reales, derribar mitos y abrir conversaciones necesarias. Porque hablar de discapacidad no es hablar de límites, sino de contextos, derechos, oportunidades y humanidad.



En tiempos donde la sociedad se interroga sobre cómo convivir mejor, “Cadena Inclusiva” apuesta a que la humanidad crece cuando se anima a comprender, cuando deja de señalar y empieza a acompañar. Y ese crecimiento, cuando es colectivo, se vuelve algo verdaderamente lindo.



Con una dinámica abierta, participativa y cercana, el programa se suma a la programación como un espacio que informa, pero también abraza; que pregunta, pero también escucha; y que entiende que la inclusión no es un destino, sino un camino que se construye todos los días.



Martes y jueves, de 11 a 13.

Una nueva cadena que une voces, miradas y experiencias.

Una cadena que incluye.