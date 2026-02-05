Bomba en el fútbol argentino: revelaron el proyecto para que Messi juegue en Newell’s

El vicepresidente del club, Juan Manuel Medina, confirmó que la institución trabaja para que el campeón del mundo se ponga la camiseta rojinegra.



Newell’s Old Boys sueña en grande. El vicepresidente primero del club rosarino, Juan Manuel Medina, confirmó que la institución trabaja en un ambicioso proyecto para que Lionel Messi se ponga la camiseta de la Lepra durante el primer semestre de 2027, aunque aclaró que por el momento no hay nada cerrado.



"Estamos trabajando en que Leo juegue en Newell’s en el primer semestre de 2027, pero por ahora no hay más que eso", aseguró Medina, ingeniero agrónomo y una de las principales figuras políticas del club.



El dirigente explicó que la iniciativa trasciende lo estrictamente futbolístico y no se limita únicamente a la institución del Parque Independencia.



"Es un proyecto que excede a Newell’s. Es un proyecto de la ciudad de Rosario, de la Provincia y del fútbol argentino", remarcó.



Según detalló Medina, en esta idea participan las máximas autoridades de cada uno de esos espacios, con el objetivo de generar las condiciones necesarias para concretar una presencia que sería histórica para el fútbol argentino.