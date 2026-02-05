Carnaval barrial: desvíos de colectivos en el 17 de Agosto

Martes, 3 de febrero de 2026

Hoy habrá cambios en recorridos de líneas urbanas por el carnaval barrial, con agentes municipales ordenando el tránsito.



La Municipalidad de Corrientes informó que hoy se implementarán desvíos temporales en varias líneas de colectivos por la realización del carnaval barrial en el barrio 17 de Agosto.



La medida busca garantizar la seguridad de vecinos y asistentes, además de facilitar el desarrollo del evento. Durante la jornada, habrá presencia de agentes de tránsito para ordenar la circulación vehicular.



Líneas afectadas y recorridos alternativos



Las modificaciones alcanzarán a las líneas 110 B, 102 A y 106 C, en ambos sentidos, con cambios puntuales en calles del sector.



En el caso de la línea 110 B, desde el Cementerio circulará por avenida Cazadores Correntinos, Alejandro Dumas, Cerdeña, Turín, nuevamente avenida Cazadores Correntinos y Trento. En sentido contrario, hacia el Cementerio, el recorrido será por Trento, coronel Artaza, Cerdeña, Alejandro Dumas y avenida Cazadores Correntinos, retomando luego su trayecto habitual.



Cambios en las líneas 102 A y 106 C



La línea 102 A, desde el centro, irá por avenida Cazadores Correntinos, Montecarlo y avenida Independencia. En sentido al centro, circulará por Nápoles, avenida Cazadores Correntinos, coronel Artaza, Cerdeña y Alejandro Dumas.



Por su parte, la línea 106 C, desde el centro, se desviará por Milán, Cerdeña, Alejandro Dumas y avenida Cazadores Correntinos. Hacia el centro, el recorrido alternativo será por avenida Cazadores Correntinos, Alejandro Dumas, Ombú y Milán.



Recomendaciones para los usuarios



Desde el Municipio recomendaron a los usuarios prever demoras, consultar los recorridos alternativos y atender las indicaciones del personal apostado en la zona.



Una vez finalizado el carnaval barrial, los servicios de transporte retomarán sus trayectos habituales.