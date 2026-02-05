Más de 10.000 soldados de la OTAN entrenan defensa conjunta

Martes, 3 de febrero de 2026

Más de 10.000 soldados de once países entrenan defensa colectiva y despliegue rápido en una región clave para la seguridad europea.



La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) puso en marcha en el mar Báltico el ejercicio Steadfast Dart 2026, el mayor operativo militar del año de la Alianza, con la participación de más de 10.000 efectivos y sin la intervención directa de Estados Unidos.



Las maniobras, que se extenderán hasta el 20 de febrero, buscan evaluar la capacidad de respuesta rápida ante un ataque a un país miembro y reforzar la coordinación entre fuerzas aliadas en uno de los escenarios más sensibles de Europa.



Un ensayo clave de defensa colectiva



El ejercicio tiene como eje central el despliegue de la Fuerza de Reacción Aliada (ARF), diseñada para intervenir con rapidez en situaciones de crisis. El entrenamiento incluye operaciones terrestres, navales, aéreas, cibernéticas y de fuerzas especiales.



La conducción general está a cargo del Comando de Fuerza Conjunta de Brunssum, con base en Países Bajos, y reúne tropas de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Turquía, Bélgica, Grecia, Bulgaria y República Checa, entre otros aliados.





Maniobras en tres fases



La primera etapa consistió en el traslado de tropas y equipamiento desde distintos puntos de Europa hacia Alemania, para poner a prueba la movilidad estratégica y la logística multinacional.



La fase central, entre el 9 y el 20 de febrero, concentra los entrenamientos conjuntos en el Báltico y zonas cercanas, con simulacros de defensa territorial y coordinación operativa. Finalmente, el ejercicio cerrará con un repliegue ordenado de las fuerzas a sus países de origen.



El rol de España y el componente naval



España asumió un papel destacado al liderar las operaciones marítimas desde el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad, en Rota. La Armada coordina una flota de 15 buques, junto con unidades turcas y apoyo aéreo y logístico de otros socios.



El componente naval reúne a unos 2.000 efectivos que realizan misiones anfibias, patrullas y ejercicios de integración con medios aéreos y submarinos, con base operativa en el puerto alemán de Kiel.



Contexto político y mensaje estratégico



La ausencia de Estados Unidos fue explicada como parte de la rotación habitual de fuerzas, aunque coincide con tensiones internas en la Alianza por cuestiones geopolíticas recientes. Desde la OTAN insistieron en que el ejercicio tiene carácter defensivo y transparente.



Con Steadfast Dart 2026, la Alianza busca enviar una señal de cohesión y preparación militar, reforzando su capacidad de defensa colectiva en un contexto de creciente incertidumbre en Europa del Este.