CASO FELIPE: “Aguardan el tratamiento final para avanzar sobre el tumor”

Martes, 3 de febrero de 2026



El papá señaló que el niño sufrió una recaída recientemente, pero fue estabilizado por el equipo médico. Agradeció la solidaridad de la sociedad argentina, la paciencia de los médicos de Brasil por la diferencia de idioma y por la excelente atención



Según relató su padre, Iván Nicolás Adamczuk, en diálogo con Cadena Provincial de Radios, el pequeño de dos años mostró una leve mejoría en las últimas horas. “Gracias a Dios salió de trauma intensiva y ahora está en terapia intensiva. Está un poquito mejor, aunque sigue delicado”, explicó.



Felipe, es un niño chaqueño de tan solo 2 años, estaba internado en estado delicado en la unidad de terapia intensiva de un hospital de Florianópolis, Brasil, donde permaneció junto a sus padres tras haber viajado al país vecino para pasar las vacaciones, como tantas familias argentinas en esta época del año.



Actualmente, Felipe está siendo sometido a distintos estudios para evaluar su estado general y avanzar con el tratamiento, en el marco de un cuadro complejo que requiere cuidados permanentes. “Estamos esperando poder comenzar el tratamiento final para avanzar sobre el tumor”, indicó Adamczuk, quien también confirmó que se están realizando las gestiones necesarias para concretar el traslado del niño a la ciudad de Buenos Aires.



La familia, oriunda de la provincia del Chaco, llegó a Brasil el pasado 24 de enero y desde entonces permanece en el país acompañando a su hijo, en una situación atravesada por la incertidumbre, los costos económicos y la distancia del hogar. Por este motivo, impulsan una campaña solidaria para afrontar los gastos derivados de la internación, la estadía y el futuro traslado sanitario.



En su testimonio, el padre agradeció profundamente el acompañamiento recibido: “Queremos agradecer a toda la gente que se comunicó con nosotros, a quienes nos ayudan con alimentos, con aportes económicos y con mensajes de aliento. También al hospital y a todas las personas de distintos cultos que nos envían energía positiva”.



Desde los medios y la comunidad, continúan enviando fuerzas a la familia, destacando la importancia de la solidaridad en momentos tan difíciles, mientras Felipe sigue luchando y recibiendo atención médica especializada.



R. Gladis Lencina