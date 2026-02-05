González destacó el debate legislativo y cuestionó el enfoque de la reforma laboral

Martes, 3 de febrero de 2026

El Diputado Nacional por Corrientes, Diógenes González, dialogó con Cadena de Radios y se refirió a la agenda legislativa que se viene discutiendo en el ámbito provincial y nacional. Mencionó diversas leyes y proyectos vinculados al derecho laboral.



Entre los temas centrales, el Legislador Nacional, Diógenes González, señaló la búsqueda y análisis de normativas como la denominada Ley de problemáticas laborales y los proyectos relacionados con la responsabilidad empresarial y estatal. En ese sentido, indicó que estas iniciativas apuntan a regular los vínculos entre empresarios, trabajadores, el Estado y las familias, especialmente en cuestiones que involucran a menores.



Asimismo, hizo referencia al funcionamiento del Congreso, destacando que el período legislativo retomará su actividad plena a partir del 3 de marzo, tras el receso de enero. En ese marco, también se mostró crítico con algunos aspectos de la reforma laboral impulsada a nivel nacional.



Según explicó, la propuesta incluye una disminución del impuesto a las ganancias que, a su entender, no guarda una relación directa con una reforma laboral estructural, sino que busca enviar señales al sector inversor. “Entendemos que es positivo promover la inversión, pero creemos que de alguna manera se desnaturaliza el sentido de la reforma laboral”, expresó.



Por otro lado, González mencionó reuniones con gobernadores y autoridades provinciales donde se abordaron problemáticas del interior, como el sistema impositivo, el impacto en los ingresos provinciales y cuestiones vinculadas al desarrollo productivo, la industria y la logística, especialmente en la zona del puerto del Paraná.



Finalmente, remarcó la postura de defensa de los derechos fundamentales, como la integridad física, la protección de las personas con discapacidad y los derechos de niños y niñas, y adelantó que algunos de estos planteos podrían llegar a la Corte Suprema, a la espera de una resolución que beneficie a la provincia.



R: Gladis Lencina