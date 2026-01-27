Fornaroli y la planificación de municipios con los Intendentes

Martes, 27 de enero de 2026

El ministro destacó una buena temporada turística, el trabajo con intendentes y legisladores y las prioridades de gestión para 2026 en la provincia de Corrientes.

El ministro secretario general de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, aseguró que Corrientes atraviesa una temporada de verano favorable, con impacto positivo en el turismo, la cultura y la economía local. Además, destacó el trabajo coordinado del Gobierno provincial con intendentes y legisladores.



Turismo y cultura como motores



Fornaroli señaló que la agenda estival tuvo una fuerte impronta turística y cultural, con eventos de alto impacto como la Fiesta Nacional del Chamamé y propuestas recreativas en distintas localidades del interior.



En ese sentido, remarcó que el movimiento turístico genera un efecto directo en la actividad económica y en el empleo, consolidando al sector como uno de los ejes del verano correntino.



Agenda de trabajo con municipios



El funcionario indicó que, junto al gobernador Juan Pablo Valdés, el Ejecutivo provincial mantiene reuniones permanentes con intendentes para definir prioridades de gestión de cara a este año.



Entre los principales pedidos de los municipios mencionó la obra pública, el fortalecimiento del parque de maquinarias y proyectos productivos e industriales, claves para mejorar servicios y optimizar recursos.







Articulación legislativa y mirada nacional



Fornaroli también subrayó la buena relación con el Poder Legislativo provincial y nacional, con vistas al inicio de las sesiones ordinarias el 1° de marzo y al análisis de iniciativas que acompañen la agenda del Ejecutivo.



En el plano político, señaló que existe la posibilidad de una visita del ministro del Interior, Diego Santilli, aunque aclaró que aún no hay confirmación oficial.



Inversiones y contexto internacional



El ministro valoró las gestiones conjuntas con legisladores nacionales y provinciales para vincular a Corrientes con organismos internacionales, embajadas y empresas interesadas en invertir.



En ese marco, destacó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea abre oportunidades estratégicas para la provincia por su ubicación y potencial productivo.





Asistencia tras las lluvias



Finalmente, Fornaroli se refirió al acompañamiento a las localidades afectadas por inundaciones, como San Luis y San Roque, y destacó el abordaje integral del Gobierno con áreas de Salud, Desarrollo Social y Seguridad.



De cara a los próximos meses, el Ejecutivo provincial apunta a sostener el impulso turístico, avanzar en obras y consolidar una agenda de desarrollo con fuerte articulación territorial.







