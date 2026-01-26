La Ministra de Educación recibió demandas de SUTECO

Lunes, 26 de enero de 2026

Paritarias y salarios, temas centrales. El Secretario General, Fernando Ramírez; e integrantes de la Junta Ejecutiva Provincial del SUTECO se reunieron con la nueva Ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, Ana Miño.

Durante el encuentro, los representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes entregaron un pliego de demandas de los docentes, en que las Paritarias Nacionales, Provinciales y la cuestión salarial son temas centrales dado el inicio del ciclo lectivo 2026 y que desde octubre de 2025 no hay recomposición al salario básico del docente correntino.



El Secretario General, Fernando Ramírez; la Secretaria de DDHH y Género, Juana Vallejos y el Secretario Gremial, Juan José Leyva; remarcaron el punto de coincidencia con la Ministra Ana Miño respecto del contexto nacional crítico para la Educación Pública dado los recortes presupuestarios que el Estado Nacional decidió aplicar a la Educación en 2026 y que afecta al Salario Docente (FONID), Infraestructura Escolar, Formación y Capacitación Docente, Becas Estudiantiles, Piso Tecnológico, Comedores Escolares, Viviendas para docentes, Programas Socio Educativos, Materiales de Estudio que le corresponden a la Provincia de Corrientes.



El más severo recorte presupuestario para Educación del que se tenga memoria

El SUTECO dejó en claro que la situación presupuestaria del sistema educativo “es responsabilidad del Estado Nacional y también de los Diputados y Senadores Nacionales por Corrientes que votaron a favor de un presupuesto 2026 con el más severo recorte para Educación del que se tenga memoria”.



“Buscan sacarle a la docencia, a la Escuela Pública y a Corrientes conquistas históricas, como el FONID, la Ley de Financiamiento Educativo, fondos para salarios y para las provincias; que logramos con 1.003 días de Carpa Blanca. Nadie nos regaló absolutamente nada. Vamos a defender nuestros derechos y nuestras conquistas”, señaló Fernando Ramírez.





Entre las demandas planteadas por los representantes del SUTECO, durante el encuentro con la Ministra de Educación de la Provincia, se encuentran: Ley de Financiamiento Educativo, Paritaria Provincial y Nacional, rol del Concejo Federal de Educación; Salario Básico, Salario Inicial, Sumas no Remunerativas en el haber, Fondo Compensador Provincial, Aguinaldo Docente, Ítem Movilidad y Zona, Haber jubilatorio docente, Régimen Previsional Provincial, Estabilidad Laboral docente en todos los niveles, Funcionamiento y Cobertura del IOSCOR, Licencias y Contralor Médico, entre otros.