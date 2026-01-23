Valdés ordena obras hídricas, territorio, política y cultura

Viernes, 23 de enero de 2026

El gobernador Juan Pablo combina a esta altura del primer mes del año el monitoreo de obras hídricas, presencia territorial, municipalismo activo, fiestas populares y definiciones políticas ante Nación, en un verano de alta intensidad.

El gobernador Juan Pablo Valdés transita su primer verano al frente del Ejecutivo provincial con una agenda intensa y diversa, en la que se superponen la gestión cotidiana, la obra pública estratégica, la construcción política y la fuerte impronta cultural que caracteriza a Corrientes. En las últimas horas, el mandatario puso el foco en una de las urgencias recurrentes del territorio: el manejo del agua y la prevención de anegamientos, al supervisar obras de limpieza de canales en la localidad de Santa Ana.



Acompañado por la intendenta Silvana Almirón, el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, y técnicos de Vialidad Provincial, Valdés recorrió los trabajos que buscan mejorar el escurrimiento pluvial en distintos sectores del ejido urbano. Allí se informó que ya concluyó la limpieza del Canal 9, que desagua cerca del 70 por ciento de la localidad, mientras continúan las tareas en el Canal 10 -clave para la zona del Ingenio Primer Correntino- y se proyecta avanzar luego sobre el Canal 11, en Colonia Álvarez. "Con todas estas intervenciones, el agua se va a escurrir de una mejor manera", señaló el Gobernador, al tiempo que llamó a "seguir trabajando mancomunadamente para continuar mitigando los efectos de la lluvia".



La recorrida no fue un hecho aislado. Se inscribe en una coyuntura marcada por lluvias intensas y por la necesidad de respuestas rápidas del Estado provincial.



En declaraciones recientes, Valdés admitió que la realidad climática obligó a ajustar prioridades: "Uno llega con un plan claro para desarrollar la gestión y después suceden este tipo de eventos. A nosotros ya nos agarró con todos los ministros nombrados y la infraestructura provincial desarrollada, y eso nos permitió salir a trabajar, estar cerca de la gente y tomar nota de lo que hay que mejorar".





La frase resume una idea que el mandatario repite desde el inicio de su gestión: planificación, presencia territorial y capacidad de reacción.



Ese perfil se complementa con una agenda política que, lejos de concentrarse únicamente en Casa de Gobierno, tiene fuerte anclaje en los municipios.



En los últimos días, Valdés recibió en el Centro Administrativo a intendentes de Mocoretá, Goya y Loreto, con el objetivo de "continuar construyendo una agenda de diálogo y articulación" entre Provincia y gobiernos locales.



El mensaje es claro: municipalismo activo y coordinación como ejes para sostener la gestión en un contexto económico complejo.



"Estamos llevando una gestión cerca de la gente", insistió el Gobernador al referirse a su gabinete, integrado mayoritariamente por funcionarios jóvenes, donde -según remarca- prima el compromiso y la cercanía.



Pero el verano correntino también tiene otro escenario central: el cultural. Y allí Valdés juega de local. Desde el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola hasta el corsódromo ituzaingueño, el mandatario multiplicó su presencia en fiestas populares que combinan identidad, turismo y economía.



En la apertura de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé, celebró que el evento pudiera concretarse pese a las condiciones climáticas adversas: "Estamos contentos porque hoy lo pudimos hacer y dar inicio a esta fiesta, muchas personas trabajaron para poner a punto una nueva edición".