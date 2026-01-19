Irán condenó la decisión de Argentina de declarar organización terrorista

Lunes, 19 de enero de 2026

La reacción iraní fue expresada por Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, durante una conferencia de prensa en Teherán. Allí calificó la decisión argentina como "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional".

El Gobierno de Irán rechazó la decisión de la Argentina de declarar organización terrorista a la Fuerza Quds, una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria iraní, cuestionó su legalidad internacional y advirtió que la medida "sin duda recibirá una respuesta adecuada", en un nuevo foco de tensión diplomática entre ambos países.



La reacción iraní fue expresada por Ismail Baghaei, portavoz del Ministerio de Exteriores, durante una conferencia de prensa en Teherán. Allí calificó la decisión argentina como "inaceptable desde el punto de vista del derecho internacional y peligrosa desde el punto de vista político", y sostuvo que "etiquetar como terrorista a una parte de las fuerzas armadas oficiales de un país es inaceptable".



En ese marco, advirtió que la determinación adoptada por la Casa Rosada "sin duda recibirá una respuesta adecuada por parte de Irán".