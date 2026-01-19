 
Lunes, 19 de Enero de 2026 | Corrientes - Argentina
Hay cinco los centros de evacuados en San Roque
Lunes, 19 de enero de 2026
El intendente de San Roque, Raúl Pelozo, para comentar cómo sigue la situación con las familias evacuadas en la localidad, por el desborde del río Santa Lucía. "Los centros de evacuados son: Cobesa, el vestuario del polideportivo".

"Son lugares improvisados, que son oficinas, las escuela N°133 y la escuela N°134 ahora. Ya declaramos la emergencia hídrica, todos los recursos tuvimos que destinarlos a las familias", afirmó.


     
 
 

