Ganador histórico en la Poceada se llevó más de $322 millones

Lunes, 19 de enero de 2026

Un apostador de la localidad de Empedrado se llevó el pozo más grande hasta el momento y se convirtió en el primer ganador del año.



Empedrado fue protagonista este fin de semana de un hecho histórico para la Quiniela Poceada Correntina. Un apostador local se llevó el pozo más grande registrado hasta ahora en este juego, con un premio de $322.212.958, correspondiente al Sorteo N° 211, realizado el 17 de enero de 2026.



La jugada ganadora se realizó en la Agencia N° 90 de Empedrado, que fue felicitada por Lotería Correntina por haber vendido el ticket premiado.





Los números que permitieron alcanzar el millonario pozo fueron: 03 – 25 – 26 – 30 – 57.



Desde Lotería Correntina destacaron que se trata del primer ganador del año y del pozo más alto en la historia de la Poceada Correntina, generando gran expectativa y entusiasmo en la comunidad.