"El festival del Chamamé es un regalo a la Argentina y al mundo"

Sábado, 17 de enero de 2026



Corrientes tuvo su primer sapucay de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé Fiesta Nacional del Chamamé, 21° del MERCOSUR y 5° celebración mundial, en el mítico anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.







La primera noche de la fiesta grande de los correntinos, tuvo un gran marco de público con una variada grilla de artistas que deleitaron sobre el escenario Sosa Cordero. El vicegobernador Pedro Braillard Poccard acompañó al gobernador Juan Pablo Valdés junto a ministros, autoridades provinciales y municipales en la primera luna chamamecera y destacó "estamos recordando a tanta gente que hizo tanto para hacer crecer este festival a través del tiempo. Siempre digo que esto se supera a sí mismo año a año porque la gente lo toma como algo propio, lo disfruta, participan, y, entonces, por eso tiene tanto éxito, más allá de que hay una una organización muy bien establecida, muy bien lograda por parte del gobierno de la provincia, de toda la gente que trabaja, aquí en el Instituto de Cultura".



Asimismo, el Vicegobernador aprovechó para hacer extensiva la invitación a las nueve lunas chamameceras restantes: "decirle a la gente que venga a disfrutar esto, que es de todos, y que van a pasar un excelente momento, aparte cada uno puede traer su hielera, su silleta, etc.". Y añadió "el festival del Chamamé es el regalo que Corrientes le hace a la Argentina y al mundo".



Por su parte, Lourdes Sánchez, presidente del Instituto de Cultura de la provincia, expresó su felicidad por el inicio, señalando que la primera noche superó sus expectativas: "es la primera noche de sapucay, de estas 10 noches que vamos a estar viviendo acá en el anfiteatro, en el marco de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé. Arrancamos, superando mis expectativas y siempre hablo en lo personal. Confiaba mucho en el trabajo que venimos haciendo. Fue muy poco tiempo para armar semejante fiesta, pero le pusimos el alma, el corazón y, por supuesto, con el apoyo de tanta gente del Gobierno de la Provincia de Corrientes".