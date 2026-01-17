Baja de precios por la llegada de 5.000 autos chinos al mercado local

El ministro de Economía defendió la apertura de importaciones y sostuvo que mayor oferta presionará a la baja los valores de los 0 km y usados.



La llegada a la Argentina de un barco con 5.000 autos de origen chino reactivó el debate sobre importaciones y precios en el sector automotor. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que la medida forma parte de una estrategia de apertura comercial destinada a ampliar la oferta, fomentar la competencia y reducir el costo de los vehículos nuevos, con impacto directo en consumidores y en la industria local.



Durante los últimos años, el mercado automotor argentino estuvo marcado por restricciones a las importaciones, cupos limitados y escasez de unidades, un escenario que derivó en precios elevados y baja disponibilidad de modelos. Según el propio Caputo, ese esquema favoreció a un número reducido de actores y mantuvo al consumidor expuesto a valores muy por encima de los internacionales. En este marco, el Gobierno impulsa una flexibilización de las importaciones como parte de una política económica más amplia orientada a introducir competencia en sectores históricamente cerrados.



El ministro sostuvo que el principal efecto esperado es una baja en los precios de los vehículos 0 km, a partir de una lógica de oferta y demanda. Con mayor cantidad de unidades disponibles y un nivel de demanda similar, los valores tenderían a ajustarse a la baja. Además, Caputo señaló que la presión competitiva alcanzará también a los fabricantes nacionales, que deberán revisar sus precios y estrategias para sostener participación de mercado.



El impacto no se limitaría a los autos nuevos: el funcionario anticipó un efecto en cadena sobre el mercado de usados, cuyos valores suelen ajustarse en función de los precios del segmento 0 km. Para los consumidores, el Gobierno plantea un escenario de mayor variedad de modelos, mejores condiciones de acceso y precios más previsibles.



La llegada de los vehículos chinos es presentada por el Ejecutivo como el inicio de un proceso gradual y no como un hecho aislado. Caputo afirmó que la política no discrimina por origen y que cualquier marca podrá competir en igualdad de condiciones. Sin embargo, el avance de la apertura mantiene abiertas discusiones clave: el impacto en el empleo industrial, la adaptación de las terminales locales y el equilibrio entre competencia externa y producción nacional.



En el corto plazo, concesionarios y fabricantes deberán ajustar estrategias ante un mercado más dinámico. A mediano plazo, el Gobierno apuesta a que la mayor competencia contribuya a normalizar precios y oferta, mientras el sector automotor redefine su funcionamiento en un contexto menos restrictivo.