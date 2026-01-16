Corte preventivo del servicio eléctrico por las lluvias

Viernes, 16 de enero de 2026

Más de veinte barrios y sus respectivas zonas de influencia están sin energía por la tormenta, la empresa provincial informa que debe mejorar el tiempo, para iniciar los recorridos y reparaciones.



Las zonas de la ciudad capital que están a oscuras: Fuera de servicio barrios San Benito, San Martín, Bañado Norte, Libertad, Laguna Seca, Santa Teresita, Laguna Soto, Yecohá, Apipé, Molina Punta, Punta Taitalo, Industrial, Docente, Cremonte, Lomas, San Ignacio, Colombia Granaderos, barrios por Ruta N° 99, Parque Industrial y zonas de influencia.



Se espera que mejoren las condiciones climáticas para comenzar con el recorrido y posterior normalización de las zonas afectadas.



