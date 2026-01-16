El Anfiteatro Cocomarola quedó inundado por la lluvia

Las primeras cinco filas de asientos de cemento estaban cubiertas de agua debido a las intensas precipitaciones ocurridas desde la madrugada. Los equipos sonidos, si bien estaban cubiertos fueron alcanzados en la superficie por el avance del agua.

​En la noche de este viernes debería comenzar la 35º edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, 21º del Mercosur y 5º celebración mundial.





En la mañana de este viernes, el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola estaba convertido “en un piletón”. Al menos las primeras cinco filas de asientos de cemento estaban cubiertas de agua debido a las intensas precipitaciones ocurridas desde la madrugada.





Cabe señalar que este viernes 16 estaba previsto el inicio de la 35º Fiesta Nacional del Chamamé, 21º del Mercosur y 5º celebración mundial. El evento se extenderá hasta el 25, con la presencia de destacados artistas de la música del litoral.





Las calles lindantes presentaban acumulación de agua, por lo que en algunos puntos como Avenida La Paz a la altura del Barrio las Tejas, Nuestra Señora de la Asunción o Gutenberg, los propios vecinos cortaron la circulación.





Dentro del predio se podía ver que el escenario estaba armado y solamente se habían caído algunos carteles publicitarios. En la zona lindante, no había acumulación de agua en las calles.