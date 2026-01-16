Se incendió un tablero eléctrico en el microcentro

El hecho ocurrió en la mañana de este viernes en pleno centro capitalino. En el lugar trabajaron Bomberos de la Policía de Corrientes y la Dpec, estos últimos cortaron el suministro de energía para una mejor labor de los uniformados.

Alrededor de las 7 de la mañana de este viernes, se produjo un incendio en el quincho de un edificio céntrico a metros de una reconocida librería ubicada sobre calle Pellegrini, entre Catamarca y San Lorenzo de la ciudad de Corrientes.



En el lugar trabajó miembros de Bomberos de la Policía de Corrientes, además acudió personal de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes – Dpec quienes cortaron el servicio eléctrico en el local para permitir que el trabajo de los uniformados sea más seguro. Solamente se registraron daños materiales.