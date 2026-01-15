Encuentran un feto en una planta de reciclaje en el interior

Jueves, 15 de enero de 2026

Se trataría de un feto desarrollado, sin placenta, que se encontraba dentro de varias bolsas de residuos.

En las primeras horas de este jueves se produjo el hallazgo de un feto humano en la planta recicladora ubicada en el predio del basural de Paso de los Libres, tras la descarga de uno de los camiones del servicio de recolección de residuos.



Según la información inicial brindada por la Policía de la Provincia, se trataría de un feto desarrollado, sin placenta, que se encontraba dentro de varias bolsas de residuos.



El personal policial intervino de inmediato en el lugar y dio aviso a las autoridades judiciales correspondientes, que dispusieron las actuaciones de rigor para determinar el origen del hecho.



La investigación continúa con el objetivo de establecer las circunstancias en las que el feto fue descartado y avanzar en el esclarecimiento del caso.