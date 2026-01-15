Lali Espósito confirmó su boda con Pedro Rosemblat

Jueves, 15 de enero de 2026

La cantante y el periodista anunciaron que se casan durante un viaje por Brasil. El mensaje confirmó un vínculo que ya llevaba casi dos años y tuvo amplia repercusión pública.



Lali Espósito anunció que se casará con el periodista y conductor Pedro Rosemblat, a través de un posteo en redes sociales realizado durante sus vacaciones en Brasil. La confirmación del compromiso, acompañada por imágenes del anillo, marcó un nuevo hito en una relación que se consolidó lejos de la exposición inicial y que ahora adquiere proyección pública.



La relación entre Lali y Rosemblat comenzó a hacerse visible a comienzos de 2024, tras meses de versiones y apariciones puntuales. Desde entonces, ambos optaron por un perfil relativamente bajo, con escasas referencias públicas y un cuidado explícito por separar la vida personal de sus respectivas carreras. En entrevistas previas, la artista había señalado que no tenía al matrimonio entre sus prioridades inmediatas, lo que volvió más significativa la decisión de anunciar el casamiento en este momento.



El anuncio se produjo semanas después de un show clave en el estadio Vélez, donde Lali incorporó una puesta en escena con referencias irónicas al casamiento, incluida una aparición vestida de novia durante una canción. En retrospectiva, ese gesto fue leído por parte de su público como un anticipo simbólico del paso que ahora confirmó.



La noticia tuvo una rápida repercusión en redes sociales y en el ambiente artístico argentino. En menos de una hora, la publicación superó ampliamente las centenas de miles de interacciones y generó mensajes de figuras de la música, el cine y la televisión. Para Lali, una de las artistas pop de mayor alcance regional, el anuncio refuerza su centralidad mediática en un año que combina proyectos musicales y una fuerte presencia pública. Para Rosemblat, referente del periodismo político y cultural, el compromiso también amplificó su visibilidad más allá del ámbito informativo.



Aunque no se difundieron detalles sobre fecha o lugar de la boda, el anuncio instaló expectativas tanto entre seguidores como en la industria del entretenimiento, donde cada movimiento de la cantante suele tener impacto comercial y simbólico.



Por el momento, la pareja no brindó precisiones adicionales sobre la organización del casamiento ni sobre cómo compatibilizarán el evento con sus agendas profesionales. En el corto plazo, se espera que ambos mantengan su actividad habitual, mientras el anuncio continúa generando repercusiones. A mediano plazo, la boda se perfila como un acontecimiento de alto interés público, aunque todo indica que la pareja intentará preservar cierto control sobre su exposición.