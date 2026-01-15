El Río Santa Lucía crece y obliga a evacuar a más familias

Jueves, 15 de enero de 2026

Ayer se evacuó más familias por la suba del caudal. Hay 31 grupos afectados y se esperan más lluvias.





El crecimiento del Río Santa Lucía obligó ayer a sumar evacuaciones en la localidad correntina de San Roque, donde Defensa Civil municipal, el COEM y Bomberos Voluntarios asistieron a familias afectadas por el avance del agua. La situación reviste atención inmediata porque se prevén al menos dos días más de lluvias en la zona.



Según informó el director de Defensa Civil, Canalizaciones y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU), Gabriel Bruno, el fenómeno no responde a una creciente estacional del río, sino a las intensas precipitaciones registradas en el norte provincial, especialmente en áreas cercanas a Mburucuyá. Ese volumen de agua escurrió hacia la cuenca del Santa Lucía y elevó su nivel en sectores vulnerables, un patrón que se repite tras episodios de lluvias concentradas.



Hasta la tarde de ayer, San Roque registraba 31 familias evacuadas, con un total de 101 personas, entre ellas 38 menores. A ese número se sumaron cuatro familias en proceso de evacuación, todas reubicadas en viviendas de familiares. El incremento del caudal afecta principalmente a zonas ribereñas y de baja altura, donde el anegamiento compromete viviendas y servicios básicos, y exige una respuesta coordinada de los equipos locales. Las autoridades no descartan nuevas evacuaciones si se confirman las lluvias previstas para las próximas 48 horas. El monitoreo del nivel del río continuará de manera permanente y se reforzará la asistencia preventiva en los barrios más expuestos. Las decisiones inmediatas estarán ligadas a la evolución climática y a la capacidad de contención en los puntos críticos del ejido urbano.