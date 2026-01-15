Actividades deportivas y culturales gratuitas en playas

Jueves, 15 de enero de 2026

La agenda de verano incluye deporte, música y playa nocturna hasta las 22. Apunta a vecinos y turistas durante enero.



La Municipalidad de Corrientes puso en marcha una agenda ampliada de actividades deportivas, recreativas y culturales gratuitas en las playas de la ciudad, con propuestas diurnas y nocturnas que buscan fortalecer la oferta turística y ordenar el uso de los balnearios durante la temporada alta.



La iniciativa se enmarca en una política sostenida del municipio para posicionar a Corrientes como destino de verano urbano, aprovechando el frente costero del río Paraná. En los últimos años, la ciudad incrementó la inversión en infraestructura de playas, servicios y programación cultural, en un contexto de mayor movilidad turística interna y alta demanda de propuestas accesibles durante el receso estival.



Las actividades físicas se desarrollan principalmente en las playas Arazaty II y Molina Punta, con clases abiertas de zumba, calistenia, entrenamiento funcional, yoga y chi kung, además de deportes como fútbol y vóley de playa. Según informó el secretario de Turismo y Deportes, José Sand, la concurrencia viene siendo sostenida tanto de vecinos como de visitantes. En el plano cultural, se suman propuestas como Paraná Sunset, un ciclo itinerante de música electrónica con DJs locales, y la habilitación de playa nocturna los fines de semana hasta las 22, con presencia de guardavidas, lo que amplía el uso del espacio público y dinamiza la actividad económica vinculada al turismo.



El municipio prevé ampliar la agenda en las próximas semanas con nuevas disciplinas deportivas y continuar con el esquema de control y prevención. En ese marco, se refuerza el ordenamiento de vendedores ambulantes mediante identificación obligatoria y se mantiene un trabajo coordinado con la Policía Turística y la Guardia Urbana en los accesos a los balnearios. Las autoridades evalúan que la continuidad del programa dependerá de la respuesta del público y de las condiciones climáticas durante el resto del verano.