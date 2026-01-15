Repararon un socavón en la Ruta Nacional 12 y restablecen la seguridad vial

El bache fue intervenido tras una alerta de bomberos. Estaba en el km 1062 y afectaba a ciclistas y automovilistas.



Un socavón detectado en la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1062 en jurisdicción de San Cosme, fue reparado luego de una advertencia realizada por Bomberos Voluntarios. La intervención permitió restablecer condiciones básicas de seguridad en un tramo de alto tránsito que conecta distintas localidades del interior correntino.



El deterioro había sido identificado el martes y generó preocupación entre vecinos y usuarios habituales de la ruta, una de las principales vías de circulación de la provincia. En los últimos meses se registraron episodios similares sobre la Ruta 12, asociados al desgaste de la infraestructura vial y a la intensidad del tránsito interurbano, lo que volvió recurrentes los reclamos por controles y mantenimiento preventivo.



El cráter se ubicaba sobre la bicisenda de la mano derecha, en sentido San Cosme–Ramada Paso, un sector utilizado tanto por ciclistas como por automovilistas que circulan por la banquina. La presencia del bache representaba un riesgo concreto de siniestros viales, especialmente en horarios de baja visibilidad. Con la reparación, se normalizó la circulación y se redujo el riesgo para quienes transitan diariamente por ese corredor estratégico.



Desde los organismos intervinientes señalaron la necesidad de reforzar las inspecciones periódicas en la traza para detectar daños estructurales antes de que se agraven. La experiencia volvió a poner en evidencia el rol de la comunidad y de los cuerpos de emergencia locales en la prevención, al permitir una respuesta rápida que evitó consecuencias mayores.