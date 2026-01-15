Ttránsito restringido por bacheo en el microcentro y la avenida 3 de Abril

Las obras comenzaron ayer y se extenderán hasta el lunes. Afectan calles céntricas y un tramo clave de la 3 de Abril.



La Municipalidad de Corrientes dispuso restricciones parciales al tránsito desde ayer por un plan de reparación de baches y refacción de cordones en calles del microcentro y en la avenida 3 de Abril, una de las principales arterias de la capital. Las tareas, que se desarrollan sobre media calzada, buscan mejorar la seguridad vial y se mantendrán al menos hasta el próximo lunes.



El operativo se inscribe en un cronograma de mantenimiento urbano que el municipio viene ejecutando durante el período estival, cuando el flujo vehicular disminuye en algunos sectores y permite avanzar con intervenciones sin cortes totales. El deterioro del pavimento en zonas céntricas está asociado al tránsito intenso y sostenido, especialmente en corredores comerciales y de conexión entre barrios.



Los trabajos se concentran sobre calle La Rioja, en las intersecciones con Rivadavia, 9 de Julio y Pellegrini, puntos que presentan desgaste estructural del asfalto. También se interviene en Rivadavia y Santa Fe, mientras que en la avenida 3 de Abril las cuadrillas actúan sobre los cordones entre Catamarca y Santa Fe. Aunque no hay cierres completos, la reducción de calzada puede generar demoras y exige precaución a conductores, peatones y al transporte urbano.



De mantenerse el ritmo previsto, las tareas finalizarían a comienzos de la próxima semana. El municipio evalúa continuar con intervenciones similares en otros sectores críticos de la ciudad, en función del estado de la calzada y las condiciones climáticas. Las autoridades recomiendan respetar la señalización y las indicaciones del personal para evitar incidentes y facilitar el avance de las obras.