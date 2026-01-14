Secuestraron autos de alta gama ingresados por Paso de los Libres

Miércoles, 14 de enero de 2026

Fue durante 5 allanamientos realizados en forma simultánea en el AMBA, en forma conjunta con la Policía de la Ciudad y la DGI. Modelos emblemáticos como Mustangs y Camaros eran ingresados desde Paraguay por residentes del país vecino.



Agentes especializados de la Dirección General de Aduanas secuestraron 4 automóviles de alta gama que habían sido ingresados al país en forma ilícita. La investigación fue instruida por el fiscal Marcelo Bernachea de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú. El procedimiento autorizado por el Dr. Marcelo Cardozo, del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, consistió en 5 allanamientos realizados en forma conjunta con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva (ésta última, al igual que la Aduana, también dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero). Los operativos fueron encabezados por efectivos de la División Contravencionales y de Faltas de la Policía de la Ciudad.



Como resultado de los procedimientos dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados. También fueron secuestrados $30 millones, USD 20 mil y un arma de fuego sin documentación respaldatoria.



Los vehículos incautados, formalmente radicados en Paraguay, son dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang cuyos valores ampliamente superan los $100 millones por unidad. Una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina también fue secuestrada.



La acción surgió de una investigación de la Aduana (inicialmente advertida en Paso de los Libres) que advirtió un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes. Consistía en que ciudadanos residentes en los países vecinos ingresaran los automóviles a la Argentina aduciendo fines turísticos. De este modo, hacían uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP), ya que al retornar a su país de origen, dejaban los rodados en territorio argentino para ser utilizados por sus verdaderos propietarios.



La investigación reunió elementos de prueba que indicaban ardid por parte de los involucrados. La maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia La China Suárez, además de alquilarlos para producciones. Uno de ellos alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada frente a ARCA.



En términos del artículo 865 del Código Aduanero, podrían caber penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado. La investigación, que todavía se encuentra en curso, indicarían que el esquema se remonta al menos hasta el 2023.