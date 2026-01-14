Estados Unidos advierte a Irán por posibles ejecuciones Miércoles, 14 de enero de 2026 Trump anunció medidas “muy contundentes” si Teherán ejecuta a manifestantes detenidos. La advertencia reaviva la presión internacional sobre el régimen iraní.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que su gobierno adoptará “acciones muy contundentes” si Irán comienza a ejecutar a manifestantes detenidos durante la actual ola de protestas contra el régimen. La declaración, realizada en una entrevista con CBS News y reiterada horas después en un discurso en Detroit, se produjo ante versiones de fiscales iraníes que indican que las primeras ejecuciones podrían concretarse desde este miércoles, bajo cargos que contemplan la pena de muerte.



La advertencia estadounidense se inscribe en un escenario de creciente tensión internacional por la represión en Irán, donde las protestas contra el gobierno se intensificaron en las últimas semanas. Las autoridades judiciales iraníes informaron que algunos detenidos serán juzgados por el delito de moharebeh (“guerra contra Dios”), una figura legal que habilita la condena capital. Organizaciones humanitarias y gobiernos occidentales vienen alertando sobre el uso del sistema judicial como herramienta de control político y disuasión de la disidencia.



Según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega, al menos 734 personas murieron como consecuencia de la represión, aunque el número real podría ser significativamente mayor. El propio Trump señaló que existen reportes que van desde cifras menores hasta estimaciones de entre 12.000 y 20.000 fallecidos. El caso de Erfan Soltani, un joven de 26 años detenido en Karaj y condenado a muerte con ejecución prevista para el miércoles, se convirtió en un símbolo del riesgo inmediato que enfrentan los manifestantes encarcelados. La amenaza de nuevas sanciones y represalias podría profundizar el aislamiento económico y diplomático de Irán.



Trump anunció la cancelación de todas las reuniones con funcionarios iraníes y la imposición de aranceles a quienes mantengan negocios con Teherán mientras continúe la represión. También afirmó que Estados Unidos brindará apoyo a la población iraní en “diferentes formas”, incluidas asistencias económicas. En paralelo, organizaciones como Amnistía Internacional advirtieron sobre la posibilidad de juicios sumarios y ejecuciones arbitrarias. El curso de los acontecimientos dependerá de si el régimen iraní avanza con las condenas a muerte y de la respuesta concreta que adopte Washington, que podría ir desde nuevas sanciones hasta medidas de mayor alcance en el plano diplomático y estratégico.







