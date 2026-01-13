Tercera "visita" de delincuentes a una casa de campo en Virasoro

Martes, 13 de enero de 2026



La propiedad está ubicada en Ruta Nacional 120 a la altura del kilómetro 6. Pertenece a la firma "Ganadera del Cele". En las imágenes captadas se observa a delincuentes armados ingresando al predio. "Tengo miedo de llevar a mi familia", dijo.



Una casa de campo situada en cercanía a Gobernador Virasoro, en el kilómetro 6 de la Ruta Nacional 120, fue víctima de un robo por tercera vez. Los delincuentes, que ingresaron rompiendo las rejas y la cadena de entrada, se llevaron electrodomésticos, muebles y objetos de valor, causando pérdidas que se estiman entre 8 y 10 millones de pesos.



Michel Giles, el dueño del inmueble y presidente de la firma "Ganadera del Cele" , expresó su impotencia y temor, ya que esta situación generó un ambiente de inseguridad para su familia. "Tengo miedo de llevarle a mi familia al campo", comentó ante la requisitoria periodística de época. A pesar de las denuncias previas y la intervención de la Justicia, la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades aumentó la frustración.



El damnificado apunta contra el fiscal interviniente, Julio Aníbal Cazarré, por la falta de acción en casos anteriores. Aseveró que se cuenta con grabaciones de las cámaras de seguridad y, aun así, no se ha podido dar con el paradero de los hampones, quienes continúan en libertad.





LOS LADRONES PROVOCARON TODO TIPO DE DESTROZOS.

"La comunidad espera que esta vez se tomen medidas concretas para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos de la zona", apuntó y agregó que no solo se registran hechos delictivos de esta naturaleza, sino también se repiten casos de abigeato. Exigen a las autoridades un rápido plan para poder frenar la ola de inseguridad.