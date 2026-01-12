Destruir bosques es un crimen: Llegó la hora de exigir acción

Lunes, 12 de enero de 2026

La Patagonia vuelve a arder. Y la impunidad también. El país reclama más aviones y helicópteros para el combate del fuego. Erradicar los pinos exóticos. Penalizar a los responsables. Prevención y educación ambiental.

Mientras los gobiernos niegan o subestiman la crisis climática e impulsan cambios que debilitan leyes ambientales fundamentales, nuestros bosques —hogar de especies únicas y esenciales para la vida— son arrasados por incendios cada vez más frecuentes.



Cada árbol que se pierde, cada animal que muere, es un daño irreparable.

Las altas temperaturas que sufrimos cada verano, las sequías extremas, las plantaciones de especies exóticas y otros factores, (varios de ellos producto de la crisis climática) generan el ambiente perfecto para que ocurran incendios cada vez más frecuentes y más devastadores.



Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 Argentina tuvo cifras récord de superficies quemadas en la Patagonia, cuadruplicando los veranos anteriores. Esto requiere un cambio urgente en las políticas forestales.



El pueblo argentino pide más controles, sanciones reales y la protección efectiva de los bosques de la querida República de la Albiceleste.



FIRMÁ LA PETICIÓN

COPIA Y PEGÁ EL LINK EN GOOGLE



https://www.greenpeace.org/argentina/