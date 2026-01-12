Posteos de Tini y De Paul reavivan el embarazo

Lunes, 12 de enero de 2026

Imágenes difundidas durante sus vacaciones generaron especulaciones entre seguidores. La pareja no hizo comentarios y mantiene silencio público.

Una serie de imágenes compartidas en redes sociales por Rodrigo De Paul durante sus vacaciones junto a Tini Stoessel volvieron a instalar versiones sobre un posible embarazo de la cantante, un tema que rápidamente ganó visibilidad digital y reactivó especulaciones entre millones de seguidores en Argentina y otros países.



Las publicaciones, difundidas a través de Instagram, muestran a la pareja en un entorno de descanso, con escenas cotidianas y gestos de cercanía. El foco de atención se concentró en dos elementos específicos: un tatuaje reciente del futbolista —tres corazones inspirados en un dibujo hecho por Stoessel— y la inclusión de la imagen de un benteveo, un ave asociada en el folclore popular a anuncios de embarazo.



Desde que retomaron su relación, la exposición pública de la pareja ha generado un seguimiento constante en redes, donde cada aparición conjunta suele derivar en interpretaciones sobre su vida personal. En ese marco, los rumores actuales se inscriben en una dinámica recurrente, amplificada por la circulación instantánea de imágenes y comentarios.



La viralización del contenido volvió a ubicar a Stoessel y De Paul entre las principales tendencias en plataformas digitales. Los comentarios de usuarios sugirieron lecturas simbólicas de las imágenes, aunque sin respaldo de información confirmada. Hasta el momento, ninguno de los dos realizó declaraciones públicas para confirmar o desmentir las versiones.



El fenómeno expone, una vez más, el impacto que tienen las redes sociales en la construcción de narrativas sobre figuras públicas y cómo las interpretaciones colectivas pueden instalar temas en la agenda mediática sin datos verificables.



Si el silencio se mantiene, es probable que las especulaciones continúen en el corto plazo, especialmente mientras sigan circulando imágenes del viaje. La posibilidad de una aclaración oficial dependerá exclusivamente de la decisión de la pareja. En paralelo, ambos afrontan un año relevante en lo profesional: De Paul con compromisos clave en su club y la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026, y Stoessel tras una etapa de intensa actividad musical.



