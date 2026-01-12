Mandiyú pasó por arriba a San Lorenzo para ser semifinalista

Lunes, 12 de enero de 2026

En la revancha de los cuartos de final válidos por la Región Litoral Norte, el algodonerogoleó al santo de Monte Caseros por 4 a 0. Así, cerró el global por 7 a 2 para avanzar a la siguiente instancia, en la que se medirá con Guaraní Antonio Franco de Posadas.



Deportivo Mandiyú avanzó a paso firme a las semifinales del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA). En el estadio Leoncio Benítez del Club Boca Unidos, ante un buen marco de público, el albo goleó a San Lorenzo de Monte Caseros por 4 a 0 en la revancha de los cuartos de final. Así, se ganó el boleto para ser uno de los mejores 4 de la Región Litoral Norte.



El equipo dirigido por Fabián Ponce fue claro dominador de la serie, ya que en la ida había ganado por 3 a 2 y cerró el global por 7 a 2. En la próxima instancia, su rival será Guaraní Antonio Franco, que no dejó dudas como local en la revancha para eliminar a Estudio Galeano en Posadas (ver recuadro).



En el duelo de ayer, el aurirrojo correntino contó con el debut de David Acuña en el arco como titular. Con aproximaciones para los dos lados, el partido se quebró en el minuto 33 cuando una escapada del lateral Fabio Godoy terminó en un centro a la cabeza de Javier Sosa para que marque la primera diferencia de la tarde.