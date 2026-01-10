River denunció ante la FIFA a Martín Guastadisegno

Sábado, 10 de enero de 2026

El club de Núñez denunció al agente por la salida de una joya de 16 años sin contrato ni resarcimiento. Pidió que le quiten la licencia, en una causa que puede marcar un antes y un después en el fútbol argentino.





Hizo muchísimo ruido el caso Luca Scarlato en River y en el fútbol argentino: la promesa de la Séptima del club, que se fue libre por patria potestad y que por estas horas busca firmar con el Parma italiano, envuelve una trama que pasó a ser prioridad absoluta en la interna institucional del club. A tal punto que este viernes desde Núñez denunciaron formalmente en la FIFA a Martín Ariel Guastadisegno, el representante de LS y el gran apuntado por motorizar la salida del juvenil sin firmar contrato ni dejarle un peso al club que invirtió en su formación.



Con el apoyo de la AFA (que ya avisó internamente que ningún pibe que se vaya de los clubes argentinos en iguales condiciones volverá a convocado a las selecciones juveniles) y de la Conmebol, River envió este viernes una denuncia contra Guastadisegno a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, firmada por el presidente Stefano Di Carlo, en la que solicita que se le revoque la licencia para operar como agente FIFA. En la nota, el club expone el accionar del representante para llevarse al chico de 16 años y ofrecerlo a tres clubes de Italia: Roma (donde MAG tiene a Matías Soulé, a quien sacó de Vélez con el mismo modus operandi), Milan y Parma. River se contactó con los clubes y Parma aceptó que está terminando de negociar con el empresario para incorporar a Scarlato.



En una denuncia extensa de nueve páginas, River detalla el caso Scarlato y alega que no se trata de un episodio aislado en el CV de Guastadisegno sino de una conducta que se inscribe dentro de un patrón reiterado de actuación para sustraer jugadores menores de edad de sus clubes formadores, "desnaturalizando el proceso formativo y afectando gravemente los intereses de las instituciones" que invierten en el desarrollo de los chicos. Así, pide la apertura del proceso disciplinario y la investigación de la conducta sistemática del agente.



River pide castigo para Guastadisegno por incumplir con los reglamentos FIFA, citando el artículo 21 del Reglamento de Agentes, que establece sanciones para los representantes que no estén alineados a las reglas y al código de ética de la asociación madre del fútbol mundial: el club denuncia que desde enero de 2025 MAG se encargó de ofrecer a Scarlato a distintos clubes de Alemania e Italia y que ante distintos intentos de River para negociar la firma de su primer contrato profesional (podía hacerlo desde abril, cuando cumplió 16 años), el representante evadió las conversaciones y hasta dejó sin responder las propuestas formales que le enviaron por teléfono ante la negativa por reunirse.



Cuando finalmente lograron dar con Guastadisegno, denuncia River, "el agente comentó que quería recuperar el dinero que le había pagado a la familia del jugador para no perder su representación (u$s 200.000), y que por lo tanto la oferta debía contemplar la posibilidad de que él recuperara su dinero", con el respaldo de la prueba testimonial de la videoconferencia que mantuvieron los dirigentes, Enzo Francescoli y Mariano Barnao con el empresario. Allí también prueban que la propia madre de Scarlato les avisó que Guastadisegno les acercaba propuestas de Europa desde un buen tiempo atrás.



De esta manera, River termina pidiendo por sanciones que pueden incluir multas económicas y la suspensión y/o inhabilitación de Guastadisegno para ejercer como agente FIFA. La denuncia en sí misma promete sentar un precedente hacia el futuro, en River particularmente y en el fútbol argentino y sudamericano en general: con la banca de la AFA y de la Conmebol, el club busca sancionar a un actor al que consideran como un vaciador del fútbol en la región.