La postura que tomó Maher Carrizo tras la seductora oferta Sábado, 10 de enero de 2026 La postura que tomó Maher Carrizo tras la seductora oferta de River a Vélez

¿Habrá sido la despedida o una señal de que aún no definió su futuro? Esa pregunta, por estas horas, aún no tiene una respuesta. Lo cierto es que este sábado por la mañana, horas después de que River le presentará una oferta a Vélez por el 50% del pase de Maher Carrizo, el atacante jugó el segundo tiempo del amistoso del Fortín frente a Midland y le agregó una cuota más de incertidumbre a una negociación entre los clubes que en las últimas horas se trabó.



En una jornada gris y con algo de lluvia, Guillermo Barros Schelotto armó dos equipos para enfrentar al club que ascendió a la Primera Nacional y que jugará los 32avos. de la Copa Argentina en pocos días frente a Argentinos. Y para sorpresa de muchos de los presentes en la Villa Olímpica que ya palpitaban una despedida (el encuentro fue abierto al público), Carrizo saltó al césped para completar los 45' finales.



Tal como sucedió con Santino Andino, la voluntad del joven de 19 años y su entorno será la que inclinirá la balanza hacia un lado u otro. Entonces, partiendo de la frase futbolera de que "el jugador termina jugando donde quiere", la decisión de Carrizo todavía todavía no está tomada. Porque como sucedió con el delantero del Tomba, que priorizó el Panathinakos de Grecia a pesar del acuerdo total entre River y Godoy Cruz, su premisa en este mercado es irse a Europa y ahora se le presenta otro escenario, el que podría dar lugar a otra novela que en Núñez prefieren evitar.



Sin embargo, por estas horas el principal obstáculo está en el acuerdo entre los clubes, con una fuerte puja entre Núñez y Liniers por el monto final de la operación. La oferta cercana a los u$s 6.000.000 netos por la mitad de la ficha del extremo zurdo, que hasta este viernes por la noche parecía encaminar el trato por lo elevado de la cifra, no termina de convencer al Fortín y continúa un tire y afloje que impide avanzar en la negociación.



A pesar de la necesidad urgente de cash que tiene Vélez, lo que obligó a bajar sus pretensiones a diferencia de un mercado anterior en el que la postura era "valor de la cláusula o nada", la propuesta de Stefano Di Carlo de abonar ese porcentaje de los derechos económicos de MC al contado, sin cuotas de por medio, es atractiva, aunque el Fortín busca subir el monto teniendo en cuenta que se trata de su última gran joya.





Por lo pronto, en River mantienen el optimismo y en Vélez están aliviados por el hecho de que el jugador sigue cumpliendo con su contrato y entrenándose con normalidad. Así las cosas, Marcelo Gallardo lo espera en Uruguay a partir de la próxima semana y Guillermo Barros Schelotto aún lo cuenta y lo incluyó en un 11 que se completó con Montero, Lagos, Silvero, Magallán, Escobar, Valdés, Baeza, Arias, Godoy y Pizzini. Son horas decisivas...





Con la decisión tomada de apostar fuerte por Agustín Ruberto y no incorporar un centrodelantero salvo que aparezca una oportunidad de mercado por un killer que se adapte al presupuesto que se propuso el club (algo por demás complicado: los goleadores son los más cotizados) y con el pleno a Santiago Beltrán que de momento frena la chance de buscar un arquero por la salida de Ledesma, si el CARP logra abrochar a Jhohan Romaña cerrará su ventana de transferencias a excepción de que en el medio haya ventas o surjan chances accesibles y tentadoras.



