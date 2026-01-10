Cayó en Paso de los Libres un prófugo brasileño

Un ciudadano brasileño de 29 años, que era intensamente buscado por la justicia de su país por su presunta vinculación en un asesinato, fue capturado este jueves por la noche en la terminal de ómnibus local tras protagonizar un altercado.



El operativo se inició alrededor de las 21:30 del pasado 8 de enero, cuando efectivos de la División Investigaciones de la Unidad Regional IV acudieron a un llamado de alerta. Una oficial de servicio adicional informó que un hombre se encontraba ocasionando disturbios y promoviendo el desorden en el predio de la terminal.



Al llegar al lugar, los uniformados intentaron identificar al sujeto, quien se mostró hostil y alterado, negándose en todo momento a colaborar con las autoridades. Ante esta situación, se procedió a su demora preventiva.



Tras el traslado a la dependencia policial y el cotejo de datos, se logró determinar la identidad del demorado. Las averiguaciones confirmaron que el hombre poseía un pedido de captura activo en Brasil, relacionado con una causa por supuesto homicidio.



El detenido quedó a disposición de la autoridad fiscal en turno. Actualmente, la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres encabeza las diligencias para coordinar con la Policía Civil de Río Grande del Sur (Uruguayana) el traslado del sospechoso hacia el vecino país para que rinda cuentas ante la justicia.